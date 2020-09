Le terroir fait son marché à Hiva oa

Atuona, le 2 septembre 2020 - La commune de Hiva oa a organisé la première édition du marché du terroir les 27 et 28 août derniers. Elle s'est tenue sur un terrain vague, situé dans le village, afin de bien gérer le flux de circulation de la population à travers les stands pour faire face à la situation sanitaire.



Durant deux jours, les agriculteurs de l’île de Hiva oa ont été mis à l’honneur. La mairesse et ses conseillers ont mis en place la semaine dernière, la première édition du marché du terroir afin de proposer à la population des produits bruts ou transformés exclusivement locaux. Le marché a compté une vingtaine de participants, preuve de l'engouement des agriculteurs et des artisans. L'organisateur de ce marché, Olive Teikiotiu a fait part de sa satisfaction à l'issue de ce marché dont il justifie l'utilité : "Le marché du terroir, c’est tout ce qui est produit par les artisans mais principalement ce qui vient de la terre : élevage, produits maraîchers... Ils ont apporté tout ce qu’ils ont dans leur faa'apu. Il y a des plantes, du miel, des fruits, des légumes et aussi des repas 100% locaux. Le marché, uniquement réservé aux habitants de l'île, est une réussite nous sommes contents. Dans notre profession de foi, il s'agissait de promouvoir les agriculteurs locaux et aussi de mettre en valeur nos produits locaux. Nous tenons parole."