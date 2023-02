Le tennis tahitien sollicité à l’international

Tahiti, le 3 février 2023 - La Fédération océanienne de tennis a intégré quatre joueurs tahitiens dans ses sélections pour la représenter dans deux compétitions mondiales, Toanui Lee Tham, Mehetia Boosie et Tavero Chung en U14 et Gillian Osmont en Coupe Davis. Mia Chang et Hiva Kelley ont pour leur part récemment participé à un tournoi international U14 en Australie.



Le tennis tahitien vit une période faste quant à sa crédibilité, quatre de ses joueurs s’apprêtant à disputer des compétitions internationales au sein de sélections océaniennes. Toanui Lee Tham sera ainsi en lice du 13 au 18 février au Sri Lanka avec l’équipe du Pacifique U14 garçons pour disputer les pré-qualifications Asie/Océanie de la World Juniors Tennis Compétition. Et du 18 au 26 février, Mehetia Boosie et Tavero Chung seront aussi en lice au Sri Lanka au sein de la sélection du Pacifique U14 filles pour y disputer les pré-qualifications Asie/Océanie de la Junior Billie Jean King Cup nouvelle appellation de la Fed Cup Juniors.



C’est une belle forme de reconnaissance pour la fédération tahitienne et par voie de conséquence pour ses clubs au vu du travail accompli avec les jeunes espoirs du fenua. Et le constat vaut aussi pour Gillian Osmont qui a effectué toutes ses classes de tennismen à Tahiti avant de se lancer sur le circuit international où il participe à des tournois professionnels depuis deux ans. Il a été retenu par la fédération océanienne pour intégrer l’équipe de Coupe Davis d’Océanie Pacifique qui dispute ce vendredi et ce samedi à Bridgetown le premier tour de la compétition au titre de la 2è division contre la Barbade.

Enrichissant en vue des Jeux du Pacifique



En lice également à l‘international, Mia Chang et Hiva Kelley qui ont participé la semaine dernière à un tournoi élite U14 Asie/Pacifique sur les courts de l’Open d’Australie à Melbourne. Compte tenu du niveau très relevé de la compétition, Mia et Hiva qui avaient déjà participé à un tournoi et à des entraînements en Floride du 20 novembre au 20 décembre, n’ont pas été loin dans leur tableau mais l’expérience leur sera sans nul doute profitable à l’avenir.



Idem pour les autres joueurs tahitiens du côté de la Barbade et du Sri Lanka comme le confirme Wilfred Sacault, vice-président de la fédération tahitienne et responsable des relations internationales au sein de la FTT : "Grâce aux bons résultats enregistrés par nos joueurs aux Championnats jeunes du Pacifique qui se sont déroulés en septembre dernier à Fidji, nous avons reçu beaucoup d’invitations pour participer à des tournois dans le Pacifique et la Fédération océanienne nous a également approché pour que nos meilleurs espoirs intègrent les sélections océaniennes. C’est évidemment enrichissant pour le tennis tahitien et pour sa relève à terme car le fait de sortir des compétitions locales et de rencontrer des adversaires nouveaux et d’un autre niveau amène de l’expérience et permet à nos jeunes de mieux se situer. Il y aura d’autres déplacements à l’extérieur à commencer par les Championnats jeunes du Pacifique et c’est important en cette année de Jeux du Pacifique’’.



Gillian Osmont chez les hommes et Mehetia Boosie et Tavero Chung chez les femmes sont présélectionnés au sein des sélections tahitiennes pour les Jeux du Pacifique 2023 programmés en novembre et décembre aux Îles Salomon. Aussi, il est évident que ce qu’il vive actuellement à l’international ne peut que servir leur cause et celle du tennis tahitien en fin d’année à Honiara.

Rédigé par Patrice Bastian le Vendredi 3 Février 2023