Le tennis tahitien lucide mais ambitieux

Tahiti le 1er novembre 2023 - La sélection tahitienne de tennis aux Jeux du Pacifique des îles Salomon sera composée de cinq hommes et trois femmes. L’état d’esprit est à l’optimisme au sein de la sélection, mais joueurs et entraîneurs savent bien que la compétition sera relevée dans tous les tableaux et que l’or paraît difficilement accessible. Trois ou quatre podiums constitueraient déjà un bilan satisfaisant.



La dernière campagne du tennis tahitien aux Jeux du Pacifique s’était soldée par un bilan rachitique au niveau des podiums avec une médaille de bronze en 2019 aux Samoa. Maigre bilan identique en 2022 aux Mini-Jeux des îles Mariannes. Aussi, la sélection 2023 reste mesurée quant à son potentiel de médailles pour les prochains Jeux du Pacifique aux îles Salomon, mais part quand même confiante car elle apparaît solide sur le papier, notamment chez les hommes. Gillian Osmont, Heve Kelley, Antoine Voisin, Reynald Taaroa et Heimanarii Laisan sont potentiellement aptes à jouer un rôle intéressant dans tous les tableaux, par équipes, simples et doubles. Tous ont gagné leur place au terme d’un tournoi local de sélection qui a été organisé sur plusieurs mois et ils ont tous du vécu à l’international.



Patrice Cotti, l’entraîneur de la sélection masculine, tient des propos teintés de bon sens, mais non dénués d’ambition : “De mon point de vue, il semblait justifié de sélectionner cinq garçons car tous ont le niveau pour être compétitifs aux Jeux. On va commencer par le tournoi par équipes où on aura d’abord l’ambition de sortir de notre poule et si c’est le cas, on essaiera d’aller le plus loin possible et de décrocher une médaille, car on a quand même un groupe solide cette année. L’objectif sera aussi de décrocher une médaille en simples et en doubles et si l’on obtient trois médailles au total, ce sera satisfaisant. Après, ça paraît difficile pour l’or, car il y a un grandissime favori avec Colin Sinclair des îles Mariannes qui peut rafler l’or dans tous les tableaux. Mais j’ai bon espoir que l’on aille loin dans tous les tableaux et si ça veut sourire, pourquoi pas de l’or si les aléas de la compétition nous sont favorables. Il faudra être solide physiquement car les rencontres vont s’enchaîner et ça va jouer un rôle important en simples et en doubles en deuxième semaine. Je pense que les joueurs sont déjà bien affûtés et vont encore monter en régime avant le départ aux Jeux.”

Des sparring partners extérieurs pour finaliser la préparation



La Fédération tahitienne de tennis s’est impliquée dans le renforcement de la préparation finale de ses représentants en faisant venir des joueurs de l’extérieur dont le niveau est globalement supérieur à celui des sélectionnés tahitiens. Les joueuses Dani Baum (USA) et Marine Beaugre (France) et leurs homologues masculins Adam Large (USA) et Matthew Kritzinger (Angleterre) vont ainsi servir de sparring partners aux Tahitiens avant le départ à Honiara. De l’avis des joueurs et de leur encadrement, cela devrait incontestablement booster la préparation finale. Cela va permettre aux uns et aux autres de mieux se situer, en particulier pour la jeune sélection féminine composée de Tavero Chung, Mehetia Boosie et Jennifer Ly. Mia Chang Yuk Shan travaille aussi avec le groupe et est gardée en réserve au cas où l’un des hommes devrait déclarer forfait pour blessure ou autre motif.



Les ambitions de la sélection féminine sont moins élevées que celles des hommes, ce que confirme son entraîneuse Josiane Vongy : “J’aurais souhaité disposer de quatre joueuses, mais le comité de sélection a pris l’option de retenir cinq garçons et trois filles, décision que je respecte. Notre meilleure chance de médaille, a priori, se situera dans le tableau par équipes et en espérant que l’on ait un bon tirage au sort. On peut peut-être aussi décrocher un podium en doubles avec notre paire Tavero/Mehetia. Mais c’est difficile de faire des pronostics car on ne connaît pas le profil de toutes nos adversaires et on ne sait pas si les Calédoniennes, qui avaient fait l’impasse sur les Mini-Jeux, seront là. On espère quand même au moins une médaille chez les filles, tous tableaux confondus.”



Compte tenu du retrait volontaire de Vaiani Dusserre-Valleaux, la numéro 1 locale, la composition de la sélection féminine apparaît aussi indiscutable que chez les hommes. Notons d’ailleurs que Tavero Chung et Mehetia Boosie se sont qualifiées pour la finale du tableau élite dames du tournoi de Fei Pi qui se déroule actuellement. Chez les garçons, match passionnant samedi en demi-finale, Reynald Taaroa s’imposant en trois sets contre Antoine Voisin au terme d’un match de très bon niveau qui confirme le bon degré de forme des deux sélectionnés. Gillian Osmont a, pour sa part, déclaré forfait dans l’autre demi-finale, victime d’une petite douleur à l’épaule. Il préfère se préserver pour les Jeux, ce qui a fait le bonheur de l’inusable Landry Lee Tham qui disputera la finale du tournoi de Fei Pi.



Le tennis tahitien semble en tout cas disposer de sérieux arguments pour réaliser une campagne intéressante à Honiara et y obtenir un bilan de médailles à la hausse par rapport à ses dernières sorties aux Jeux et Mini-Jeux.



Patrice Bastian

La sélection tahitienne

Dames

- Tavero Chung (Dragon)

- Mehetia Boosie (Raiatea)

- Jennifer Ly (Chonwa)



Messieurs

- Gillian Osmont (Phénix)

- Heve Kelley (Phénix)

- Antoine Voisin (Riverside – Californie)

- Reynald Taaroa (Fei Pi)

- Heimanarii Laisan (Chonwa)



Encadrement

- Patrice Cotti (Entraîneur de la sélection masculine)

- Josiane Vongy (Entraîneuse de la sélection féminine)

- Alexie Lo (Chef de délégation)

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 1 Novembre 2023