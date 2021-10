Le tennis en plein essor à Ua Pou

Richard met effectivement l’accent sur les jeunes cette année. Il considère leur formation comme la seule façon de pérenniser un club dans le temps : “Les enfants d’aujourd’hui sont les champions de demain ! Ils assurent la continuité et sont essentiels à la pérennité du club. On fait ce qu’il faut pour les former convenablement et leur donner envie de continuer le plus longtemps possible. Mon objectif est d’être un club formateur. On essaie de permettre à tous de pouvoir jouer mais tout le monde ne peut pas se payer une raquette et des balles en plus de payer sa licence, on a le soutien financier de Marielle [un magasin local] et ça nous aide déjà beaucoup. L’année dernière, il y a eu un effet de mode qui a fait que tout le monde voulait faire du tennis, il y a aussi le fait que les restrictions sanitaires ne permettaient pas la pratique de sports collectifs, ça a joué. Aujourd’hui, il y a un peu moins d’adultes licenciés mais plus de jeunes, ce qui laisse envisager un bel avenir pour le tennis à Ua Pou.”

Lorsqu’on lui demande quelles sont ses ambitions pour le club il répond en rigolant : “Déjà exister l’année prochaine ! Avant d’ajouter,“j’aimerais organiser des compétitions interclubs, internes et externes, faire sortir quelques champions, déjà au niveau local. Ensuite viser plus loin si cela est possible …”