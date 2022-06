Le tennis en embuscade sur les courts

Tahiti, le 16 juin 2022 - Le tennis tahitien se présente sur les courts de Saipan avec un groupe de huit joueurs. Les espoirs de médaille reposeront notamment sur les épaules de Gillian Osmont qui s'est aguerri ces derniers mois sur le circuit ITF. Les Tahitiens auront également une médaille de bronze à défendre dans le tournoi par équipe.



Si le badminton tahitien avait particulièrement brillé aux Samoa en 2019, le tennis lui a eu plus de mal avec seulement une médaille de bronze décrochée lors du tournoi par équipe par les hommes. Et depuis les leaders en sélection ont changé. Exit les Heve Kelley et Ridge Chung qui ont pris leurs distances ces dernières années avec les courts de tennis, et place aujourd'hui à une nouvelle génération menée notamment par Gillian Osmont, 19 ans, double champion de Polynésie (2020 et 2022).



Le jeune homme se pose comme la meilleure chance de médaille en individuel du clan polynésien. Ces derniers mois, le jeune homme a en effet enchainé les matchs sur le circuit ITF, troisième échelon du tennis mondial, derrière l'ATP World Tour et l'ATP Challenger. “Je pars en tant que numéro 1 du tennis de polynésien, c’est donc déjà pour moi une certaine responsabilité à tenir, à porter le groupe le plus loin possible”, a indiqué Gillian Osmont. En plus du numéro 1 polynésien, Reynald Taaroa, triple vice-champion de Polynésie, et Heimanarii Lai San, présentent aussi de sérieux arguments. Sur leur route vers de potentielles médailles, les Tahitiens devraient retrouver le natif de Saipan, Colin Sinclair qui est classé actuellement dans le top 500 de l'ATP. Un sacré défi donc à relever pour les joueurs tahitiens.



Du côté des dames, la partie s'annonce plus compliquée. Même si selon le capitaine de la sélection tahitienne, Patrice Cotti, "il faudra d'abord voir les forces en présence. Et l'autre facteur important ça sera le physique. Tous, ils devront enchainer deux à trois matchs par jour et il faudra bien gérer ce facteur”. Les joueuses de Raiatea, Vaiani Dusserre Valleaux et Mehetia Boosie sont, sur le papier, les meilleures chances de médailles pour la délégation tahitienne.