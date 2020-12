Le tennis de table cherche sa relève chez les féminines

Tahiti, le 3 décembre 2020 - 27 jeunes filles, scolarisées au collège de Taaone, ont participé jeudi à une matinée de sensibilisation au tennis de table. L'objectif principal étant de détecter celles qui ont le potentiel d'intégrer la sélection de Tahiti.



Le tennis de table est à la recherche de sa nouvelle génération de joueuses. Jeudi, le collège de Taaone, par l'intermédiaire de Thibault Susset, professeur d'EPS mais également responsable du club Taaone tennis de table Pirae (TTP), a organisé à la salle fédérale de Pater une matinée de sensibilisation qui a rassemblé 27 jeunes filles en classe de 6ème.



"L'un des objectifs est de repérer dans un premier temps des jeunes filles qui peuvent intégrer la section sportive du collège. Après c'est à elles de voir par la suite sil elles veulent intégrer un club pour pousser encore plus loin leur pratique", explique Thibault Susset. Au programme de la matinée : jeu de jonglage, un petit tournoi ou encore un challenge contre un robot lanceur de balles.



Alizé Belrose, cadre technique à la fédération tahitienne de tennis de table, a également participé à cette matinée. "C'est l'occasion pour moi de faire un peu mon marché pour la sélection de Tahiti. J'en ai déjà repéré quelques-unes qui me semblent pas mal du tout", sourit le double médaillé d'or en simple aux Jeux du Pacifique. "J'ai eu l'occasion d'encadrer des jeunes en métropole, et je dois dire que nos jeunes à Tahiti ont plus de talent naturel. La différence se fait après, selon l'encadrement et le niveau des oppositions qu'ils vont trouver."



A noter par ailleurs que depuis août, la fédération tahitienne de tennis de table a ouvert son Centre d'accession et de formation (CAF) qui regroupe les meilleurs espoirs de la discipline. La relève du ping pong polynésien est donc en marche.