Le tatouage traditionnel se taille la part belle à Moorea dès mercredi

Samuel Huna, président de l'association Mana Tatau Maohi

"Le tatouage traditionnel est voué à disparaître si on ne fait rien"



Pourquoi organiser un tel festival ?

"Je suis un protecteur de la culture polynésienne et je me suis rendu compte que cette partie de ma culture, le tatouage traditionnel est voué à disparaître si on ne fait rien. J'ai peur de cela. Il ne reste plus que cinq tatoueurs traditionnels sur toute la Polynésie, il faut que les jeunes puissent s'accaparer cet art, prendre la relève. C'est le moment, il ne faut pas attendre, sinon, ce sera trop tard. Il faut vraiment que le relais se passe. C'est pour cette raison que j'ai eue l'idée de créer un tel festival pour faire connaître et transmettre le tatouage traditionnel. Cela fait presque deux ans que j'y pense."



Comment fait-on pour tatouer de façon traditionnelle en Polynésie ?

"C'est tout un art, toute une préparation. Il se pratique avec deux outils qu'ils font savoir fabriquer. L'un est confectionné à partir d'une dent de cochon, il ne faut pas qu'elle soit cuite, sinon, elle perd son émail. L'autre outil se fait à partir de la partie extérieure de la carapace d'une tortue. La fabrication de ces outils demande du temps.

Les gestes pour tatouer sont très difficiles, très techniques, cela demande un énorme savoir-faire. Il ne faut pas juste savoir frapper, mais il faut aussi que le tatoueur et le tatoué se préparent psychiquement. Il faut qu'une connexion se produise entre les deux, pour ne pas trop souffrir et pour que cela soit agréable, car le tatouage se porte toute la vie. On ne se fait pas tatouer sur un coup de tête. On n'imprime pas n'importe quel motif, cela sera toujours spécifique à ta famille paternelle ou maternelle, à tes racines. Chaque tatouage est unique."