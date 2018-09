Le tatouage sera à l'honneur à Moorea jusqu'au 19 septembre

MOOREA, le 13 septembre 2018 - Le Festival "Tatau i Moorea" a ouvert ses portes, mercredi. Plusieurs tatoueurs du monde entier présentent leurs savoir-faire et leurs techniques du tatouage traditionnel. Les habitants de l'île et les touristes pourront découvrir le talent de ces artistes jusqu’au 19 septembre. Plusieurs manifestations culturelles sont également prévues au programme.



Le festival international du tatouage traditionnel " Tatau i Moorea " a ouvert ses portes mercredi, dans la baie de Cook à Moorea. Après la cérémonie d’ouverture effectuée à l’Hôtel Aimeo lodge, les artistes locaux et internationaux ont été invités à bord de la pirogue double Fa’afaite pour se diriger vers le centre culturel Te Pu Atiti’a où se trouve le village des tatoueurs.



Près de 70 tatoueurs présenteront leurs savoir-faire, jusqu’au mercredi 19 septembre.



Lors de ce festival, divers produits artisanaux sont exposés, différentes activités sont aussi proposées, telle que la danse, la fabrication des outils utilisés pour le tatouage, la sculpture ou bien la peinture. Des conférences sur cette pratique ancestrales sont aussi organisées, sur divers thèmes : le statut des tatoueurs, le tatouage marquisien ou encore le tatouage samoan.



Cet événement met également en avant le savoir-faire ancestral, avec la pratique du tatouage traditionnel, encore réalisée aujourd'hui par Purotu et Chime.



" Nous voulons montrer à la jeunesse la valeur du tatouage traditionnel. Aujourd’hui, les jeunes tatoueurs qui exercent leur activité le font plus, pour faire du commercial, en utilisant les machines. Ils peuvent venir au festival pour faire des échanges avec les tatoueurs sur place, et parler des techniques du tatouage traditionnel. On espère qu’ils (nos jeunes NDLR) vont reprendre le flambeau par la suite ", explique Raphael Ketterer, trésorier adjoint de l’association Mana Tatau Maohi.



Ce festival est aussi l’occasion pour le public de découvrir la diversité des motifs et les techniques de tatouages utilisées par les tatoueurs venus du monde entier.



" Les gens pourront découvrir les différentes manières de frappe ainsi que la diversité des outils utilisés. Concernant les motifs, on sait que les premiers habitants de la Polynésie française viennent de Taiwan. En fin de compte, il y a beaucoup de similitudes ", indique Raphael Ketterer.



Outre les tatoueurs originaires des îles du Pacifique, certains viennent d'autres continents. Ils pourront partager leur histoire et leur culture à travers leurs motifs.



" Je tatoue tous les styles, mais je suis spécialisé dans l’art celtique. Un art inspiré du livre de Kells, qui vient de la religion chrétienne d’Ireland d’autrefois. On y retrouve des écrits qui retracent la bible selon Mathieu, Mark ou Luc. Parmi les lettres de ces écrits, il y a des motifs tels que des formes d’animaux. Ils appellent cela, les lettres illuminées ", raconte Phil Antahkarana, un tatoueur irlandais.



" Je tatoue des motifs scandinaves et viking. Ils contiennent des dessins tels que des navires, des guerriers ou des dragons nordiques. Il y a aussi des motifs représentant les dieux nordiques comme Odin, Thor ou Loki ", dit Colin Dale, tatoueur de Danemark.



Pour assister à ce festival du tatouage, l'entrée est fixée à 500 francs pour les personnes âgées de 12 ans et plus. Pour les habitants de Tahiti, un package à hauteur de 3 750 francs est mis à votre disposition, il comprend des billets A/R sur le Terevau. Sur Moorea, des bus seront disponibles pour vous rendre au centre Te Pu Atiti’a. Le festival ouvrira de 10 heures à 20 heures, de dimanche à jeudi, et de 10 heures à 22 heures les vendredis et samedis.