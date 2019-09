Le tapa à l’honneur à l’université les 13 et 14 septembre

TAPA : de l’écorce à l’étoffe, art millénaire d’Océanie, de l’Asie du Sud-Est à la Polynésie orientale



La visite commencera par la présentation de l’ouvrage de référence publié par Michel Charleux en 2017 et qui fait date. Une véritable bible sur cet art, à laquelle une soixantaine d’auteurs internationaux ont contribué. L’auteur disparu en octobre 2018, l’ouvrage ne devrait pas être réédité, ce qui en fait un ouvrage doublement précieux.



Une vingtaine d’ouvrages, dont trois reliés en tapa



Au cours de la visite, une vingtaine d’ouvrages seront consultables par le public, dont des opus en anglais en provenance de Hawaii (Bishop Museum Press) et d’Australie. Des tapas de tout le Pacifique sont à découvrir et à prendre en photo (sans flash !) pour en garder un souvenir impérissable et inspirer de futures créations textiles mêlant contemporain et traditionnel, qui sait ?



Un patrimoine également accessible grâce au numérique



La visite se prolongera avec la découverte d’une sélection de documents numériques évoquant le tapa, via la bibliothèque scientifique et numérique polynésienne Ana’ite. Parmi les 151 documents, des cartes postales et des numéros du Bulletin de la société des études océaniennes (BSEO).