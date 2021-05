Le taote belge Yves Labar nouveau médecin itinérant à Rangiroa

Rangiroa, le 28 mai 2021 – Suite au départ du docteur Patrice Andraud après une dizaine d’années de service sur la commune de Rangiroa, la subdivision santé de la Polynésie française représentée par le Dr François Laudon a tenu à présenter mercredi dernier le Dr Yves Labar qui sera le médecin itinérant durant 3 mois pour les centres médicaux de l'île.



En escale à Rangiroa, le Dr François Laudon et son équipe, en pleine campagne de vaccination dans les îles des Tuamotu-Gambier a tenu à accueillir officiellement mercredi au centre médical d’Avatoru, le nouveau médecin itinérant le Yves Labar. Après le départ du docteur Patrice Andraud le 12 mai dernier, les centres médicaux ( Avatoru et Tiputa) ont été privés de médecin durant une dizaine de jours. Étant une destination touristique et avec la réouverture des frontières, ce n’était pas le bon moment pour la commune de vivre une telle situation, ce qui a conduit le maire de Rangiroa à réagir auprès du gouvernement. "Effectivement, j’ai rappelé au président Mr Édouard Fritch, qu'il y avait une urgence u, et que nous avions besoin d’un docteur, surtout avec la vaccination qui doit se poursuivre".



Le Dr François Laudon a expliqué pourquoi il y a eu un retard dans le renouvellement du médecin : "En toute franchise, Il devait y avoir un médecin, car il était prévu qu'il commencerait le 12 mai. Alors que tous les dossiers étaient faits, celui-ci nous annonce la veille de ses fonctions qu’il ne viendra plus. Nous acceptons sa décision, puis par miracle je croise le Dr Yves Labar qui souhaitait exercer le métier si cela était possible. Pour nous, il n’y avait pas à discuter, on lui a tout de suite proposé le poste en tant que médecin itinérant."



Le Dr Yves Labar, 62 ans, a exercé durant toute sa carrière à Bruxelles, la capitale de la Belgique, avant de se rendre en Polynésie où il réside à bord de son voilier depuis le début de l’année. A Rangiroa depuis le 23 mai il confie :" J’ai été très bien accueilli, l’équipe est très sympathique, tout s'est très bien passé. Il y avait pas mal de travail à rattraper notamment avec la vaccination. De plus le contact avec la population se passe très bien. J’espère pouvoir rendre service ici avant de poursuivre sur Hao."