Le taekwondo tahitien prêt à réussir son retour aux Jeux du Pacifique

Tahiti, le 19 novembre 2023 - Absent des Jeux du Pacifique aux Samoa il y a quatre ans, le taekwondo tahitien fera son retour aux îles Salomon. La fédération Polynesia taekwondo, présidée par Alfred Lai Koun Sing, a sélectionné un groupe de douze athlètes qui prépare cette échéance depuis près de trois mois. “On a tous fait une grosse préparation ces derniers mois et on est tous prêts à remporter chacun notre médaille d'or”, affirme le capitaine de la sélection, Manu Huaatua.



Avoir des taekwondoïstes tahitiens aux Jeux du Pacifique cette année n'était pas forcément gagné il y a encore quelques mois. Depuis plusieurs années, la discipline au fenua est partagée entre deux fédérations. La fédération de taekwondo et disciplines associées de Polynésie française, menée par Myrthana Tiaoao, et la fédération Polynesia taekwondo, présidée par Alfred Lai Koun Sing. Après l'échec, en juillet dernier, de la réunification des deux entités, le ministère des Sports accordait début octobre une délégation de service public à la Polynesia taekwondo, lui permettant par conséquent d'envoyer ses athlètes aux îles Salomon. “On est évidemment ravi et heureux de pouvoir envoyer une délégation. On fera notre retour cette année après avoir manqué les Jeux en 2019 aux Samoa”, indique Alfred Lai Koun Sing.

“On a créé une bonne cohésion et ça sera l'une de nos principales forces” Quatre ans après le rendez-vous manqué d'Apia, le taekwondo polynésien alignera douze combattants les 28 et 29 novembre à Honiara. Et les tergiversations administratives n'ont pas perturbé la préparation du groupe tahitien emmené notamment par Manu Huaatua, médaillé d'or aux Oceania en 2022. “Ça va faire plus de trois mois que l'on s'entraîne tous très dur. On a créé une bonne cohésion et ça sera l'une de nos principales forces pour la compétition”, confie Manu Huaatua.



Et à un peu plus d'une semaine du début des combats aux Salomon, les taekwondoïstes polynésiens répètent inlassablement leurs gammes. “On travaille les schémas tactiques, on répète pas mal de choses pour que le jour de la compétition, les enchaînements sortent facilement et naturellement”, ajoute le capitaine de la sélection tahitienne. “Ils sont prêts et on sait ce à quoi on aura affaire aux Salomon”, explique de son côté l'un des entraîneurs, Rénaldo Panai. “Une grande majorité de nos athlètes a l'habitude de faire les Oceania. Ils savent ce qu'ils ont à faire et nous, avec le staff, on est juste là pour les encadrer du mieux que l'on peut.”

“Tout est possible” Côté objectif et nombre de médailles à décrocher aux Salomon, Alfred Lai Koun Sing ne s'est pas réellement prononcé. “L'objectif, c'est de rapporter le maximum de médailles. Après on sait que ce sont les médailles d'or qui compte le plus dans le classement des pays”, déclare le dirigeant de la Polynesia taekwondo. “Manu Huaatua est le plus expérimenté de la sélection. Il a participé aux Jeux du Pacifique en 2015 en Papouasie Nouvelle-Guinée. Et ces dernières années, il reste sur de bons résultats, comme aux Oceania l'année dernière et cette année aussi. C'est une bonne chance de médaille. Après il y a Rahiti Iorss et Kawehi, sa sœur, eux aussi ont été très réguliers sur les compétitions internationales. Après il faudra compter sur nos jeunes. Tout est possible en fait.”



Sur la concurrence des Australiens, des Néo-Zélandais, des Tongiens ou encore des Papous, Manu Huaatua préfère relativiser. “On est tous fait pareil avec deux bras et deux jambes. Les entraînements et la préparation feront la différence. Nous, de notre côté, on a fait une grosse préparation ces derniers mois et on est tous prêts à remporter chacun notre médaille d'or”, indique l'intéressé.



Les taekwondoïstes polynésiens seront fixés les 28 et 29 novembre pour savoir si leur retour dans les Jeux du Pacifique est réussi ou non.









Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 19 Novembre 2023 à 18:48