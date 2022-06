Le taekwondo tahitien brillant au Texas

Tahiti, le 3 juin 2022 - Dix-sept taekwondoistes tahitiens ont pris part le week-end dernier, au Texas, au Pan Am Series G2. Neuf d'entre-eux sont revenus avec des médailles, dont cinq en or dans les catégories jeunes. Ariihei Lehartel a notamment décroché l'or en junior. En cadette Tevanira Hanere a été sacrée. Et dans la catégorie "Youth", Rumathina Tavaearii Duvale, Manuarii Chin Foo Badenas et Andrew Lai Koun Sing se sont également parés d'or.



Le taekwondo tahitien à l'honneur aux Etats-Unis. Le week-end dernier au Texas, 17 combattants polynésiens, issus de cinq clubs, ont brillé au Pan Am Series G2. Sur ces 17 athlètes, 9 ont réussi à décrocher une médaille, dont 5 en or. Les jeunes espoirs de la discipline ont été particulièrement performants.



En junior homme, Ariihei Lehartel du Excelsior TKD (+ 78 kg) et également adepte de MMA, a été sacré. En cadette, la partenaire de club de Lehartel, Tevanira Hanere s'est également illustrée en s'imposant dans sa catégorie (-59 kg).



Dans les catégories "Youth", Rumathina Tavaearii Duvale, du Taiarapu TKD, s'est parée d'or chez les +40 kg. Et du côté des garçons, les taekwondoistes du Exceslsior TKD, Manuarii Chin Foo Badenas (-30 kg) et Andrew Lai Koun Sing (-35 kg) sont repartis aussi avec de l'or.



Enfin on note les médailles de bronze en sénior des combattants du Tahitian Martial Spirit. Chez les dames, en -62 kg, de Kawehi Iorrs . Et en sénior homme, Tumatai Payet, en -80 kg, monte sur la troisième marche du podium. La collection de breloques est complétée par les cadettes du Taiarapu TKD, Manatea Taea et Rukuroa Bernardino, toutes les deux en -33 kg.



Prochain rendez-vous pour les taekwondoistes, une compétition locale, à Taha'a pour la Coupe des Raromata'i.