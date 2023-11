Le taekwondo ramène 12 médailles au fenua

Tahiti, le 29 novembre 2023 - Après les cinq médailles conquises, lundi, par la sélection féminine, les taekwondoïstes tahitiens ont également assuré leur part du travail dans la moisson aux îles Salomon. Ce mardi Manu Huaatua (+87 kg), Rahiti Iorss (-74 kg) se sont parés d'or en individuel avant de faire de même lors du tournoi par équipe. Une moisson complétée par l'argent en -87 kg pour Raihau Mai, et les trois médailles de bronze de Monovai Maheahea (-63 kg), d'Edo Miyaguchi (-68 kg) et de Tivini Valente (-80 kg).



Avec 12 médailles décrochées à l'issue des deux journées de compétition aux îles Salomon, le taekwondo tahitien a définitivement réussi son retour aux Jeux du Pacifique. La sélection féminine, ce lundi, avec cinq récompenses dont trois en or, a parfaitement lancé les équipiers de la sélection masculine qui étaient engagés ce mardi dans sept catégories. Et sur ces sept tableaux, six taekwondoïstes polynésiens en sont ressortis médaillés.



Avec de l'or évidemment décroché par le capitaine de la sélection, Manu Huuatua en +87 kg. Le sociétaire du Tefana TKD n'a laissé aucune chance en finale au Solomonais, Charlton Lao. L'autre médaille d'or a été remportée par Rahiti Iorss en -74 kg. Là aussi une finale à sens unique pour le combattant tahitien, vainqueur du Tongien Uhila Soakai Langi.



En -87 kg, moins de réussite pour Raihau Mai qui a dû se contenter de l'argent après sa défaite en finale face à l'Australien, Tyron Staben. Toujours en individuel, Monovai Maheahea (-63 kg), Edo Miyaguchi (-68 kg) et Tivini Valente (-80 kg) se sont offert le bronze. Et la dernière médaille pour le taekwondo tahitien a été décrochée au tournoi par équipe avec l'or pour Manu Huuatua et ses partenaires de la sélection.

Le détail des médailles au taekwondo Or : Kawehi Iorss (-62 kg), Rautitea Tepea (-73 kg), Rahiti Iorss (-74 kg), Manu Huaatua (+87 kg), par équipe chez les dames et messieurs



Argent : Tiare Huaatua (-49 kg), Hinava Tepea (+73 kg), Raihau Mai (-87 kg)



Bronze : Monovai Maheahea (-63 kg), Edo Miyaguchi (-68 kg), Tivini Valente (-80 kg)



Rédigé par Désiré Teivao le Mercredi 29 Novembre 2023 à 16:14 | Lu 127 fois