Le système de surveillance géomécanique rénové et modernisé à Moruroa

Papeete, le 21 juin 2018- Le système de surveillance géomécanique, Telsite 2, a été inauguré mercredi 20 juin sur l'atoll de Moruroa. Ce système, entièrement rénové, doit permettre de détecter un éventuel risque d'effondrement d'un bloc de la falaise corallienne ou le glissement d'une "loupe" de calcaire de l'ancien site d'essais nucléaires, qui pourraient engendrer des vagues de tailles différentes selon les cas. Trois ans de travaux et 12 milliards de francs ont été investis pour assurer la sécurité des atolls de Moruroa et de Tureia.



Douze milliards de francs pour quelques microsistimicités ! Mais ces quelques microsistimicités, relevées par l'armée et étudiées avec une extrême attention par le commissariat à l’Énergie atomique et aux Énergies alternatives (CEA), sont d'une importance considérable. Ils sont, en effet, les garants de la sécurité de la trentaine de militaires basés à Mururoa et des 400 habitants de l'atoll de Tureia, situé à une centaine de kilomètres au nord.

Ces microsistimicités sont mesurées grâce au système de surveillance géomécanique Telsite, mis en place en 1997 suite à l'arrêt des essais nucléaires, ce dispositif a pour mission de détecter l'effondrement d'un bloc de la falaise corallienne ou le glissement d'une "loupe" de carbonates. Ces deux phénomènes auraient des conséquences d'effets et d’ampleurs très différents (lire encadré).

La détection se fait au moyen d'un réseau de capteurs sismiques de surface et en profondeur (disposés dans des puits) pour l'effondrement d'un bloc.

Pour la surveillance d'un éventuel glissement d'une des trois "loupes", un réseau de mesures des mouvements en profondeur (500 à 600 centaines de mètres) dans des forages, inclinés latéraux (extensomètrie), de mesures d'inclinométrie dans un puits vertical, de sismomètres en profondeur (géophones) dans les puits, de sismomètres de surface et des mesures des déplacements en surface (GPS), a été installé. Les mesures relevées sont envoyées au commissariat à l’Énergie atomique et aux Énergies basé près de Paris.