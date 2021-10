Le supermarché des 'Ete

Du 15 au 30 octobre 2021, le service de l'Artisanat organise la 4édition de l'opération 'Ete qui vise à sensibiliser les Polynésiens aux alternatives du sac plastique, en l'occurrence les paniers et les sacs locaux. Une opération qui prend cette année une dimension solidaire en période de crise sanitaire, où l'activité des artisans a été fortement impactée (le salon des Australes a été annulé cette année). La devise de l'évènement est de "préférer le local au plastique", valoriser les savoir-faire locaux à travers la transmission.Annulé l'an passé, le concept s'est adapté pour 2021. Ainsi, la 4édition a été l'occasion pour l'artisanat de collaborer avec les super et hypermarchés de Tahiti. "Une opération adaptée au contexte", résume le ministre de la Culture en charge de l'Artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu. "C'est une opération particulière cette année pour laquelle il a fallu chercher des solutions de vente qui pouvaient se maintenir quel que soit la situation sanitaire. Cette édition s'est donc tournée vers les grands magasins ", précise Vaiana Giraud, chef de service de l'Artisanat traditionnel.Au total, plus de 1 200 paniers en pae'ore (pandanus) et sacs en tissu local confectionnés par les 75 artisans de Tahiti et des Australes mobilisés seront disponibles sur le site www.laboutiquetahiti.com et dans les douze points de vente partenaires : Carrefour Faa'a, Punaauia, Arue et Taravao, Hyper U Arue, U Express Tamanu et Weekend à Punaauia, Super U Tamanu à Papara, Super U et Agrifarm à Taravao. Si ces partenaires ont acheté en direct les produits aux artisans selon des critères et tarifs définis pour chacun, les prix de vente des sacs et paniers n'excèderont pas 2 900 Fcfp. "On souhaité que les artisans comme les clients puissent s'y retrouver", ajoute Vaiana Giraud.La vidéo sur la confection d'un panier en pae 'ore ayant été visionnée plus de 15 000 fois en 2019, l'organisation a naturellement reproduit ce format pour 2021 et proposera deux vidéos sous-titrées en tahitien : la confection d'un panier en ni'au et la fabrication d'un sac de courses en tissu local.Aussi, entre le 15 et le 23 octobre les vendredis et samedis de 9h à 17h, des ateliers autour du tressage seront proposés à Tahiti et Moorea pour découvrir comment créer ses propres objets. Le programme complet est disponible sur le site internet www.artisanat.pf et sur la page Facebook du service de l'Artisanat traditionnel.