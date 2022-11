Le street art s'installe à la résidence sociale Vaitavatava

Tahiti, le 29 novembre 2022 – Dans le cadre de la réhabilitation des résidences de l'Office polynésien de l'habitat par l'art, une fresque de street art de 700 m2 a été réalisée sur la façade de la résidence sociale Vaitavatava, à Papeete. Elle était inaugurée ce lundi.



La résidence sociale Vaitavatava s'est parée de ses plus belles couleurs. Elle a été entièrement recouverte d'une fresque de street art. Une œuvre de 700 m2 sur la façade extérieure de la résidence, cours de l'Union sacrée à Papeete, réalisée par trois “artistes en herbe” des résidences OPH, assistés de six artistes locaux confirmés. La fresque illustre la légende de Hotu Hiva, princesse de Huahine (île d’origine de la plupart des habitants de Vaitavatava), ainsi que des scènes de vie du quotidien.



L'œuvre, qui s'inscrit dans une démarche à forte dimension sociale, de la part de l'Office polynésien de l'habitat, de réhabilitation de ses résidences par l'art, a été inaugurée lundi en présence, entre autres, du ministre du Logement, du maire de Papeete, du directeur de l'OPH ou encore de la fondatrice du festival de street art Ono'u. Un ‘ōrero, des chants et des danses spécialement conçus pour l’événement leur ont été présentés, l’occasion pour les habitants de Vaiatavatava “d’affirmer devant un public institutionnel leur identité, au-delà des clichés et des préjugés”, indique un communiqué.



Le coût total de cette opération de rénovation s’élève à 15 millions de Fcfp, entièrement financés sur les fonds propres de l’OPH.