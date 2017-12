Le spectre des inondations hante les Tahitiens

Papeete, le 27 décembre 2017 - La saison des pluies a bel et bien commencé à Tahiti et a ravivé de douloureux souvenirs pour les habitants des quartiers inondés en janvier et février 2017. Mercredi matin, de nombreux habitants ont eu de nouveau très peur et ont cru que le cauchemar allait recommencer quand ils ont vu le niveau de l'eau monter en quelques heures dans leurs maisons.





"Ma femme m'a prévenu que l'eau commençait à inonder la cour et la maison et je suis rentré du travail précipitamment pour aider ma famille. L'eau était déjà montée à une hauteur de 10 cm. On a dû tout nettoyer. Les matelas sont trempés, je ne sais pas comment on va faire dormir les enfants ce soir" , explique désolé Tehereio, qui habite sur un terrain familial dans le quartier de Taunoa à Papeete.

Et Tehereio et sa famille ne sont pas les seuls à avoir vu le niveau de l'eau monter subitement mercredi entre 6 et 8 heures du matin et à devoir prendre balais et seaux pour éponger.



A quelques mètres de là, ce sont plusieurs habitants de maisons situées rue Wallis à Papeete qui ont dû batailler pour empêcher l'eau de faire trop de dégâts dans leurs maisons. "On a eu peur que cela recommence comme en début 2017 où nous avions été complétement inondés. Dès que le niveau a monté, nous avons mis en route les pompes que nous avions achetées afin d'évacuer l'eau. Les caniveaux débordent tout de suite dans la rue, car de grands pandanus avec leurs racines gênent les évacuations. Cela fait plusieurs mois que nous appelons la mairie pour qu'ils les coupent et ils ne le font que maintenant" , fait remarquer en colère une riveraine, en observant le tractopelle arracher enfin les maudits arbres.