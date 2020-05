Le spectacle de Kev Adams à To'ata reporté au 17 octobre

Tahiti, le 11 mai 2020 – Le spectacle de l'humoriste français, Kev Adams, qui devait avoir lieu à Tahiti le 9 mai dernier a été reporté. Le jeune homme ne se produira sur le scène de To'ata que le 17 octobre prochain.



Les mesures mises en place dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ont chamboulé le monde du spectacle du fenua. Par exemple, la fermeture des routes aériennes avec le reste du monde ne permet pas aux artistes censés se produire actuellement de se rendre en Polynésie. Ainsi, le spectacle de l'humoriste Kev Adams, initialement prévu pour le 9 mai, a été reporté au 17 octobre prochain. Pour rappel, il était déjà venu en Polynésie au mois de juin 2015, et cette année, il se reproduira à Tahiti pour fêter ses dix ans de scène, avec son nouveau spectacle "Sois 10 ans". Les billets achetés pour le 9 mai restent valables pour le 17 octobre.



Dans ce troisième spectacle solo, l'humoriste partage des anecdotes sur sa famille, sur sa carrière, mais aussi sur des sujets plus intimes et sur son quotidien. Rendez-vous est donc donné le 17 octobre à 19h30 à la Place To'ata.