Le spectacle de Dany Boon à To'ata annulé

PAPEETE, le 29 janvier 2018. Le spectacle de Dany Boon, prévu à To'ata le 14 avril prochain, est annulé ont annoncé ce lundi les organiseurs de l’événement.



"Nous nous trouvons contraints et forcés d’annuler la représentation du spectacle de Dany Boon prévue place To'ata le samedi 14 avril 2018. Dany Boon ne peut assurer la représentation de son spectacle en Polynésie française pour raisons professionnelle, étant retenu tout le mois d’avril par des engagements liés à la promotion de son dernier film La ch'tite famille et par sa participation au Festival du Film Français de Los Angeles Colcoa à la même période.



Aucune date de report n’étant possible en 2018 compte-tenu de l’agenda de l’artiste, l’annulation du spectacle est donc obligatoire", indiquent les organisateurs de l’événement.



Les spectateurs ayant déjà acheté leur place pourront se faire rembourser. Pour ce faire, les clients doivent transmettre leur référence de commande et leur RIB par mail à reservation@ticket-pacific.pf, afin de se faire rembourser.



Il est également proposé aux clients de transférer le montant de leur achat de places pour un autre spectacle organisé par Radio 1.



Pour procéder au transfert de places, il faut adresser un mail à reservation@ticket-pacific.pf