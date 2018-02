Le site d’accueil des croisiéristes à Vairao sera bientôt aménagé

Une convention d’occupation temporaire sera, en amont, établie entre la commune de Taiarapu-Ouest et le Pays, le quai de Vairao étant une parcelle communale.Cette opération nécessitera la construction d’un nouveau débarcadère et la rénovation des installations sanitaires existantes. Des installations dédiées aux activités de loisirs, artisanales et culturelles, des espaces de stationnement et de cheminements piétons, et enfin des espaces végétalisés seront aussi prévus. Enfin, des dispositifs provisoires seront notamment établis afin de répondre à l’urgence opérationnelle des premières escales du Paul Gauguin. Le coût estimatif de l’ensemble de l’opération, études et travaux, est d’environ 100 millions de francs, imputés au budget du Fonds de Développement du Tourisme de Croisière.Par ailleurs, entre les jours d’escales, le quai de Vairao pourrait avoir pour vocation d’être un point de départ privilégié des prestataires d’activités touristiques nautiques vers le sud de la presqu’île.Le quai de Vairao a été choisi pour l’accueil de croisiéristes, suite au souhait de la compagnie Paul Gauguin Cruises de proposer une nouvelle escale à partir du mois de juillet 2018.