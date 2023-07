Le site Lexpol se met au reo mā’ohi

Tahiti, le 19 mars 2023 – Ce mercredi, le conseil des ministres a annoncé l'ouverture, courant 2024, d'une nouvelle version du site Lexpol, en reo mā’ohi.



Une nouvelle version du site Lexpol, en reo mā’ohi, va ouvrir courant 2024. Cette décision a été actée lors du conseil des ministres de ce mercredi. Pour rappel, ce site internet permet l'accès au droit de la Polynésie et présente toute la règlementation en vigueur au fenua. Il permet également l'accès numérique au Journal officiel. Afin de traduire correctement tous les concepts juridiques, un référentiel juridique sera constitué au préalable par un comité de juristes experts en reo mā’ohi. Ainsi, au fur et à mesure de la construction de ce référentiel, le périmètre du site Lexpol en reo mā’ohi pourra progressivement couvrir l’ensemble des réglementations

Pour ce projet, Lexpol va s'inspirer des sites institutionnels d’information légale et réglementaire de l’Océanie qui présentent la législation (ou les travaux parlementaires) dans les deux langues officielles de leurs pays. D'autres nations insulaires voisines sont d'ailleurs très avancées dans cette démarche, comme le royaume de Tonga, le Vanuatu, ainsi que le parlement de Nouvelle-Zélande.