Le show des chefs

Bora Bora, le 28 juillet 2020 – L’association Ia vaima noa Bora Bora a organisé, depuis le mois de mai, un challenge culinaire, sur neuf sessions, baptisé « A Haere mai e Tama'a ». Jeudi dernier l'heure était à la remise des prix.



Souhaitant faire participer la population, la clôture du challenge a eu lieu ce jeudi matin, sous le grand chapiteau. Tehani Maueau, présidente de Ia vaima noa Bora Bora entreprend des actions solidaires : « Ce genre d’événements permet à certains de se faire connaitre. Nous avons découvert des gens qui ont des compétences et qui ne sont pas cuisinier mais très créatifs. Certains pourraient commercialiser leurs plats, d’autres pourraient donner des cours de cuisine. Ça peut ouvrir des voies professionnelles. »

Virginie Guilleminot, chef de rang à l’hôtel Four Seasons, a remporté le premier prix : « J’ai présenté un velouté de ‘uru à base de lait de coco frais et une crème brûlée à la banane. J’ai eu besoin de ‘uru, lait entier, noix de muscade, sel, poivre, une épice 5 baies et du lait de coco frais et, à la fin, parsemé de piment d’Espelette. Je fais ça à la maison. J’adore créer autre chose qu’on peut faire avec nos produits locaux. »

Le prix du dessert a été attribué à Hinatea Tehaurei : « Je suis contente, merci à Ia vaima. J’ai présenté du gratin de taro à la vanille et sorbet au corossol à différents parfums, gingembre, basilique et coco. J’en fais à la maison pour ma famille. J’ai 19 ans. J’en vends quand j’en ai beaucoup sur mon Facebook. »

Evelyne Gendre, guide culinaire en métropole, a été ravie de faire partie du jury : « Je suis bluffée car je ne savais pas que sur une toute petite île, au milieu du Pacifique, il y avait des génies culinaires, bravo. J’ai fait des découvertes entre autres avec le ‘uru et des plats exceptionnels et faciles. On peut trouver les recettes sur le Facebook de radio Bora Bora. »

C’est avec le soutien du ministère de la Santé que Ia vaima a élaboré et prolongé cette action en créant un livre de treize belles recettes composées d’ingrédients oubliés comme, entre autres, la fleur de bananier ou les bourgeons de ‘uru. Une action qui démontre qu’il est possible de valoriser les produits locaux, manger bon et pas cher.

Dans le but de préserver les mesures sanitaires, un marquage au sol a été mis en place pour éviter de se coller. Ia vaima remercie la commune, radio Bora Bora et tous ceux qui ont participé à la réussite de l’événement.