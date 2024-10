Le service de l'artisanat fête ses 40 ans

Tahiti, le 7 octobre 2024 - À l'occasion de la semaine de l'artisanat, le Service de l'artisanat traditionnel - Te Pū 'ohipa rima'ī - célèbre cette année ses 40 ans. Et à ce titre, le ministère des Sports et de la Jeunesse prévoit du 8 au 11 octobre plusieurs rencontres destinées à faire connaître le service de l'artisanat, ses missions, son histoire ainsi que ses perspectives d'avenir, mais également des activités pour le grand public.



Créé le 11 octobre 1984, le Service de l'artisanat traditionnel fête cette année ses 40 ans. L'occasion pour le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention de la délinquance, en charge de l'Artisanat, de marquer le coup en vue d'une semaine du Ta'urua rima'ī qui s'annonce bien fournie. En effet, le ministère souhaite profiter de cette opportunité pour favoriser les échanges entre les artisans de Tahiti et Moorea, en organisant, ce mardi 8 octobre, des consultations afin de permettre à ces derniers d'exposer leurs idées et débattre sur les problématiques en lien avec les feuilles de route du schéma directeur de l'artisanat traditionnel, actuellement en cours d'élaboration. Le ministère assure que des consultations destinées aux artisans des autres îles seront organisées lors des prochains salons des Australes, des Marquises et celui des Tuamotu, qui se dérouleront lors du dernier trimestre de cette année.



Puis, ce mercredi 9 octobre, de 13h à 17h au Parc Paofai, huit ateliers gratuits pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes seront organisés. Au programme : Confection de chapeau en nī'au, réalisation d'un collier en coquillage, de la peinture sur pāreu à l'aide de pochoirs, ou encore confection de couronne et de po'ara. Les ateliers seront ouverts au grand public et l'inscription se fera sur place, directement auprès des agents du service de l'artisanat. En parallèle, le service et certains artisans se déplaceront à la maison de quartier de Titioro, des Fare Ora de Pirae et Papeete, du centre Pū o te hau de Pirae, et du Village d'enfants SOS de Papara pour animer une trentaine d'ateliers d'artisanat traditionnel gratuits.



D'après communiqué.