Le salon du livre à Moorea jusqu’à samedi

Moorea, le 1er décembre 2022 – Le salon du livre de Moorea se tient jusqu’à samedi à la salle omnisports de Afareaitu. Expositions et ateliers culturels et ludiques sont organisés avec l’objectif pour l’association Aamu, organisatrice de l'événement, de transmettre la passion de la lecture et de mettre en avant la culture polynésienne.



L’association Aamu organise, jusqu’à samedi, un salon du livre et de la culture à la salle omnisports de Afareaitu à Moorea. Au programme : une grande variété de livres pour tous les âges, avec la présence sur place de quelques éditeurs locaux. Le public a aussi l’occasion d'y rencontrer et de discuter avec des auteurs et des peintres locaux. Jeudi, pour l'ouverture, on notait par exemple la présence du peintre Jean-Luc Bousquet ou celle de l’écrivain Isidore Hiro. “On a organisé ce salon parce que cela n’existait pas. L’enjeu est de transmettre l’envie de lire et la culture. On peut retrouver des livres écrits par des auteurs pour la jeunesse, pour les adultes ainsi que par ceux qui veulent transmettre la culture. Ils parlent des contes et légendes polynésiennes, de l’histoire de la Polynésie, de la géographie… On a beaucoup d’auteurs qui s’adressent à tout type de public et qui sont engagés pour la culture polynésienne ainsi que pour la littérature”, explique Laetitia Alpini, coordinatrice de l’association Aamu. Outre la lecture, l’association a également tenu à mettre en avant le sport traditionnel comme le pātia fā ou le tir à la corde ainsi que des activités culturelles telles des ateliers de navigation ou de fabrication de cerf-volant. Une place est également faite à la sensibilisation au respect de l’environnement. Plusieurs associations culturelles comme Faafaite ou environnementales à l’instar de Te mana o te moana ou Moorea biodiversité sont ainsi présentes pour contribuer à la richesse de cet événement.

“Il est important de ne pas cloisonner par matières. Il faut étaler le plus possible et toucher toutes les disciplines ainsi que toutes les envies de manière à accueillir le plus de monde possible. On a des ateliers qui demandent de la concentration avec, par exemple, de l’illustration ou du découpage. On a des choses plus vivantes avec du sport traditionnel à l’extérieur. On a aussi des ateliers de fabrication. On a plein de choses pour que les enfants ne s’ennuient pas”, ajoute Laetitia Alpini.

Le salon accueille principalement les enfants scolarisés de l’île sœur dans les journées de jeudi et vendredi. À partir de vendredi après-midi jusqu’à samedi, des ateliers de partages entre parents et enfants seront organisés avec plusieurs lots à gagner pour les plus méritants comme des billets de voyages vers les îles Sous-le-Vent. À noter que des bus sont mis à la disposition de la population le vendredi après-midi et le samedi. Pour bénéficier de ces navettes, tout est expliqué sur la page Facebook de l’association Aamu.

Tevaite Lo, habitante de Temae

“Je suis venue pour rencontrer les auteurs”



“J’aime beaucoup la lecture ; toutes les lectures comme les romans ou des livres documentaires… Je suis venue pour rencontrer les auteurs. J’ai acheté un livre sur la navigation traditionnelle, car j’aimerais beaucoup naviguer. J’ai aussi acheté le très beau livre intitulé De Tahiti à Shanghai. J’ai rencontré l’association Faafaite et découvert l’association Moorea biodiversité avec son action de ramassage du miconia. C’était intéressant de voir l’interaction entre les intervenants et les élèves. Ces derniers étaient très concernés par les livres au final. L’organisation de ce salon est une bonne chose. Il faudrait que ça se renouvelle.”

Jules Lambert, élève de 5ème au collège de Paopao

“Le salon est important pour les enfants.”



“J’ai adoré fabriquer le cerf-volant parce que c’est la première fois que j’en faisais. J’ai aussi aimé écouter la légende de Pai. Comment il est né, ce qu’il a fait et comment il a percé le mont Mou’a Puta. C’était important pour moi de connaître cette légende. Je pourrais la transmettre et connaître quelque chose d’ici lorsque je vais rentrer en France. J’aurai des souvenirs. J’ai adoré aussi les dessins et les travaux pratiques. J’ai jeté un coup d’œil aux stands de livres. Pour ma part, j’aime la lecture. J’adore particulièrement les mangas parce que je trouve que ce sont des histoires palpitantes. Il y a beaucoup de suspense. On ne se lasse jamais. Il y a des histoires tragiques, des histoires heureuses… Le salon est important pour les enfants car ça peut leur faire découvrir des livres et la culture polynésienne.”

Ezechias Tarati, éleve de 3ème au collège de Paopao

“Ce salon permet d’améliorer la culture générale des jeunes”



“La visite m’a plu parce qu’il y avait beaucoup de stands variés. Il y avait des livres appropriés sur la culture polynésienne comme la danse ou le tatouage. C’était très intéressant car je suis très proche et très passionné par la culture polynésienne. J’ai aussi retrouvé des livres, comme Mon ami la raie, que je lisais pendant mon enfance. Il y avait aussi des dictionnaires ou des livres de traduction tahitien-français que j’ai trouvé très intéressants vu que je suis très attaché au reo. Ma classe a tenu à faire une prestation de chants traditionnels dans ce salon parce qu’on voulait montrer qu'il n'y a pas que les matahiapo qui peuvent le faire. Il faut que la jeunesse la pratique pour ne pas la perdre. Ce salon permet d’améliorer la culture générale des jeunes et de faire des rencontres. Rencontrer les auteurs ou des peintres peut les inspirer pour leur avenir. Certains jeunes sont intéressés par la lecture, mais d’autres pas du tout.

Rédigé par Toatane Rurua le Jeudi 1 Décembre 2022 à 18:32 | Lu 141 fois