Le salon des Marquises revient

Tahiti, le 3 novembre 2021 – La 50e édition du salon des Marquises aura lieu du 19 au 28 novembre prochains. L'occasion pour le public de découvrir le travail de 70 artisans marquisiens et pour les exposants de participer aux concours organisés pour l'occasion.

La 50e édition du salon des Marquises, initialement prévue au mois de mai 2020, aura lieu du 19 au 28 novembre au Parc expo de Mama'o, à Papeete. Pour l'occasion, 70 artisans originaires de Fatu Hiva, Hiva Oa, Tahuata, Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka feront le déplacement vers Tahiti pour présenter leur travail. Plusieurs concours seront proposés aux exposants : fabrication et sculpture d'une rame de bois, réalisation d'un tapa et réalisation d'un nape. La remise des prix aura lieu le 27 novembre. Le site sera accessible de 8 heures à 18 heures et le programme détaillé sera consultable prochainement sur le site du service de l'Artisanat.