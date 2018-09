Le salon de l'automobile prêt au démarrage

Cette nouvelle édition du salon de l'automobile sera notamment l'occasion pour les conducteurs de profiter cette année encore de la prime à la voiture propre qui dope depuis son installation la vente des véhicules. Mise en place en 2016 par le gouvernement, dans le cadre de son Plan d’actions économiques, cette prime est une incitation financière au remplacement d'un vieux véhicule. Ainsi, cette aide de la Polynésie française d’un montant de 150 000 francs à 250 000 francs, dégressifs selon le mode de motorisation (électrique ou hybride) et le taux d’émission de CO², s’ajoute à une remise accordée par les concessionnaires lors de l’achat d’un véhicule neuf.

Reconduite par le gouvernement le 1er mars dernier pour l'année 2018, cette mesure consiste concrètement à mettre en place un régime fiscal particulier applicable aux véhicules à moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 1400 cm3 et dont la puissance administrative n’excède pas 4 chevaux fiscaux.

Autre mesure qui devrait booster les ventes de pick-up au salon de l'auto cette année. En 2018, le gouvernement a autorisé l'exonération de la taxe de mise en circulation pour les pick-up d’une puissance fiscale de moins de 12 cv et d’un coût unitaire n’excédant pas 6 millions francs, destinés aux îles autres que Tahiti et Moorea.

Ce salon sera également l'occasion pour les visiteurs de profiter des expertises et des conditions de reprises faites par les différents concessionnaires. Enfin, les acheteurs potentiels pourront également se renseigner auprès des trois banques de la place pour faire des simulations de crédits.