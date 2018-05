Le salon de l'artisanat ouvre ses portes jusqu'à dimanche

Soutenue par le service de l’artisanat traditionnel, la manifestation attire des artisans de l'ensemble du territoire. De plus en plus, l'artisanat traditionnel cohabite et se mélange à un artisanat un peu plus moderne qui répond à la demande des consommateurs. "i[Ce salon se déroule dans une conjoncture particulière. Il a lieu durant la fête des mères. […] l'artisanat d'art polynésien a maintenant conquis ses lettres de noblesse. Nos artisans femmes et hommes ont démontré, notamment depuis cette dernière décennie, qu'ils ont eu de l'or entre leurs mains. Certains d'entre elles et eux sont devenus des trésors humains inestimables pour notre fenua. Le savoir-faire unique de nos artisans d'arts se déploie dans des gestes, des techniques, dans l'utilisation de matières locales toujours plus originales. Dans ce domaine, la symbiose entre la culture et notre nature est à son comble et fait notre fierté ]i", déclare Sylvana Puhetini, vice-présidente de l'Assemblée de Polynésie, lors de l'ouverture officielle du salon de l'artisanat.