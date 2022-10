Le salon Made in fenua en grand cette année

Tahiti, le 27 octobre 2022 – Inaugurée par les officiels jeudi matin, la 22e édition du salon Made in fenua est officiellement ouverte, jusqu’à dimanche à 18 heures, au parc expo Mama'o. Un large choix de produits de fabrication locale et de nombreuses animations sont au rendez-vous cette année.



Le salon Made in fenua a officiellement ouvert ses portes au public, jeudi matin au parc expo de Mama'o, à Papeete. Cette 22e édition a été inaugurée par le président du Pays, Édouard Fritch, le ministre en charge de l’Économie et des Finances, Yvonnick Raffin, et le premier vice-président de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM), Clet Wong. Ce dernier a tenu un discours d’ouverture ventant la richesse des artisans du fenua et évoquant le souhait de promouvoir leurs savoir-faire par le biais de l’apprentissage. De fait, la CCISM envisage de doter sa filière des métiers d'un centre de formation d’apprentis.



Si de nombreuses demandes d’exposition ont dû être rejetées lors des éditions précédentes, tous les demandeurs-exposants ont obtenu une réponse favorable, cette année. En effet, le salon Made in fenua gagne en nombre d’exposants, puisque qu'ils passent de 100 à 145, mais aussi en nombre de visiteurs, puisque la capacité d’accueil passe de 12 000 à 20 000 visiteurs. Et ils étaient déjà nombreux dès l’ouverture, jeudi matin.



Cette année, 145 artisans sont donc au rendez-vous pour présenter le résultat de leur savoir-faire local et proposent, entre autres, des vêtements, bijoux, objets et accessoires de décoration, cosmétiques, livres éducatifs en langue polynésienne, produits agroalimentaires, linges de maison et des plantes.



Les jeux Made in fenua



Cette année encore, le salon Made in fenua organise des animations-jeux permettant aux visiteurs de repartir avec des cadeaux, et aux exposants de décrocher des prix valorisant leurs créations.



Programmé au salon de vendredi à dimanche, entre 10 heures et midi, le jeu de la Grande roue des prix permet de remporter des “cadeaux bonus” offerts par le Syndicat des industriels de Polynésie française (Sipof), détenteur du label Made in fenua. La nouveauté : le coupon “Taviri”, remis par les exposants et indispensable pour participer. Chaque exposant possède un quota de quatre coupons, à remettre aux clients de leur choix.



Quant au jeu-concours des “meilleurs produits Made in fenua”, 22 produits sont en lice pour tenter de décrocher un des quatre prix en jeu : les trophées du Fenua d’or, d’argent et de bronze, ainsi que le coup de cœur du salon. Les créations seront jugées par les visiteurs, qui sont invités à voter pour leur création préférée, via une tablette numérique, auprès des hôtesses de l’événement. À chaque vote, les participants sont automatiquement enregistrés pour le tirage sort qui se déroulera dimanche, à 16 heures, au moment de l’annonce des lauréats du jeu-concours.



Clet Wong, premier vice-président de la CCISM : “Nos produits sont fortement imités, notamment en Asie” Racontez-nous l’histoire du salon Made in fenua, depuis son origine.

“Justement, il y a un historique qui est très intéressant, puisqu’en l’an 2000, c’était l’association O’clock du lycée technique de Taaone qui avait eu l’idée de créer une association et un événement dans le but de promouvoir les produits de fabrication locale. La CCISM était juste sponsor, jusqu’en 2006, quand elle s’est impliquée dans le développement de Made in fenua. Elle a officiellement pris la relève en 2008.”



Quel est le lien entre le label Made in fenua et le salon ?

“Déjà, pour obtenir le label Made in fenua, créé en même temps que le salon, il faut que le produit ait une forte implication dans la fabrication locale. Il y a bien sûr des matières premières qui sont importées, mais le produit fini doit être fabriqué localement. Pour le salon, mais aussi en temps normal, nous travaillons avec le Syndicat des industriels pour déterminer si un produit est éligible, ou non, au label Made in fenua. Tout produit du salon non homologué sera rejeté. Nos produits sont fortement imités aujourd’hui, notamment en Asie, et nous aimerions nous assurer qu’il n’y ait aucune défaillance.”



Rédigé par Meleana CHE FAT le Jeudi 27 Octobre 2022 à 19:29 | Lu 400 fois