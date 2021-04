Le salon Made in Fenua du 29 avril au 2 mai

Tahiti, le 23 avril 2021 - Organisé par la Chambre de Commerce et de l'Industrie, des Services et des Métiers, le salon Made in Fenua aura lieu du 29 avril au 2 mai 2021 sur l’esplanade basse de la place To’ata. Le salon mettra à l’honneur la richesse et la variété des filières de la production locale afin de proposer aux visiteurs une découverte des produits polynésiens.



Organisée par la Chambre de Commerce et de l'Industrie, des Services et des Métiers (CCISM), la 21e édition du salon Made in Fenua se tiendra du 29 avril au 2 mai prochains à To’ata. L’évènement mettra à l’honneur les productions locales afin de faire découvrir aux visiteurs la diversité des produits du fenua, encore plus en cette période difficile pour les exposants. Depuis la crise sanitaire, l’activité des petites entreprises locales a été durement affectée. Cette édition sera donc placée sous le signe de la relance économique et de l’importance de fabriquer et consommer local.



La 21e édition se tiendra tous les jours de 9h à 18h et regroupera 100 stands proposant différents produits issus de l’industrie du textile, de la bijouterie, de l’artisanat, de la cosmétique, de l’agroalimentaire ou encore du tourisme. Onze nouvelles entreprises dans le secteur de l’artisanat seront accueillis cette année. L’inauguration se tiendra le jeudi 29 avril à 10h.



Comme chaque année, les exposants avaient la possibilité de s’inscrire au concours des « meilleurs produits » qui récompensera quatre produits exposés lors de l’édition. Ils seront seize exposants à participer au concours cette année dans les catégories textile, bijouterie, cosmétique, artisanat et agroalimentaire. Leurs produits seront soumis au vote du jury composé de quatre membres issus de la CCISM, du SIPOF (Syndicat des industriels de Polynésie française), de Vini et d’Air Tahiti Nui. Les critères de notation seront les suivants : l’esthétique, la finition, l’originalité, l’image polynésienne reflétée, les matières locales utilisées, la fonctionnalité, l’utilité, l’innovation, le rapport qualité-prix, la capacité, l’exportation et le potentiel d’industrialisation. Les visiteurs pourront eux aussi voter sur place pour leur produit préféré.



Les exposants gagnants dans les différentes catégories se verront offrir notamment 50 000 Fcfp, les deuxièmes 40 000 Fcfp et les troisièmes 30 000 Fcfp offerts par la CCISM. L’annonce des lauréats aura lieu le dimanche 2 mai de 13h à 15h.