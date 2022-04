Le sacre des équipes de Bora Bora au Challenge de Polynésie

Tahiti, le 17 avril 2022 – Les deux équipes de Bora Bora, le Team Toa Amok, chez les messieurs, et l'AS Faatahi, chez les dames, ont remporté, samedi, le Challenge de Polynésie de volley-ball. Les volleyeurs de Toa Amok ont dominé en quatre sets en finale le Team Djeun's Outuofai de Faaone. Et du côté des dames, les joueuses de Faatahi, menées 2 sets à 0 par Tefana, ont complètement renversé la finale pour finalement l'emporter au tie-break.



Après une semaine de compétition acharnée, le Challenge de Polynésie s'est achevé, samedi, avec les finales des différentes catégories. Rappelons que pour cette édition 20 équipes étaient engagées en séniors, dont 12 formations des îles avec quasiment tous les archipels représentés. Et cette année les équipes de Bora Bora se sont notamment distinguées, avec le Team Toa Amok, qualifié en finale dans le tableau masculin face au Team Djeun's Outuofai de Faaone. Et du côté des dames, l'AS Faatahi a disputé le titre à Tefana, finaliste malheureux de la dernière édition.

Faatahi et Toa Amok renversent leurs adversaires Les dames ont ouvert le bal avec une finale pleine de suspense. Dominées dans les deux premières sets par la formation de Faa'a, les volleyeuses de Bora Bora, invaincues tout au long de la compétition, ont trouvé les ressources pour complètement renverser leur adversaire et l'emporter au tie-break. Une nouvelle désillusion donc pour Tefana après sa défaite face à Vénus l'année dernière.



Pour la finale messieurs, le même scénario s'est répété pour Toa Amok, totalement dominé dans le premier acte par une virevoltante formation de Faaone. Mais Matahi Tinorua et ses partenaires, contrairement à leurs homologues féminines, ont rapidement fait tourner la partie dans le set suivant remporté 25-23. Sur leur lancée, les volleyeurs de la Perle du Pacifique ont ensuite empoché les deux manches suivantes pour l'emporter donc en quatre sets face au champion de Fédéral B. Les équipes de Bora Bora concluaient ainsi un Challenge de Polynésie avec aucune défaite au compteur.

Les Raromata'i en force sur les podiums Dans les matchs de classement, chez les dames, l'AS Vénus s'est consolé avec une troisième place en battant la formation de Moorea, Te Hau Nui, en trois sets. Du côté des hommes, la petite-finale a opposé deux équipes des îles Sous-le-vent. L'AS Oputahi de Taha'a et le Team Sacred Family de Raiatea. Une petite-finale remportée en trois manches par les joueurs de l'Île sacrée.



A l'issue des finales les titres de meilleurs joueurs et joueuses du tournoi ont été décernés. Ainsi Vaihiria Hirovanaa, capitaine de l'AS Faatahi et grande artisane de la victoire de son équipe, a été désignée meilleure joueuse de la compétition. Chez les hommes, cette distinction est revenue à Jean-Marc Tissot du Team Djeun's Outuofai. Rendez-vous désormais l'année prochaine pour une nouvelle édition du Challenge de Polynésie.





