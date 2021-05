“Le rythme de la vaccination s’est un peu ralenti”

Tahiti, le 18 mai 2021 - Interrogé sur l'objectif de 70% de vaccinés fixé par le ministre des Outre-mer, Jacques Raynal invite à "relativiser ce chiffre" qui correspond selon lui à une "protection maximale symbolique". Rapporté à Tahiti et Moorea, cette visée lui semble atteignable d'ici septembre, à condition de ne pas laisser la campagne de vaccination se tasser.



L’objectif ambitieux de couverture vaccinale fixée à 70% par le ministre des Outre-mer suscite de nombreuses interrogations. Selon vous, est-il atteignable ? Si oui, à quel terme ?



“Je pense que dans l’esprit du ministre des Outre-mer, les 70% correspondent symboliquement à une protection maximale sur l’ensemble des plus de 16 ans. Pour autant cette population-là est dispersée sur tout le territoire. Si on parle de la population générale, soit un peu plus de 212 000 personnes, on n’y sera pas avant le mois de septembre, c’est clair, puisqu’on vaccine à raison de 1 000 injections par jour, sur cinq jours de la semaine. Il faut relativiser ces 70% en fonction de la concentration de la population. Si on ne compte que sur Tahiti et Moorea, on peut espérer atteindre cette protection un peu avant. Par contre, on ne sait pas quand exactement, vu que le rythme de vaccination s’est un peu ralenti ces derniers temps, il faut le dire.”



Aujourd’hui on compte 84 688 injections, dont 52 500 personnes qui ont reçu au moins une dose, et plus de 35 000 personnes complètement vaccinées. On est donc loin des 70% ?



“On bénéficie à l’heure actuelle de deux vaccins, le Pfizer et le Janssen. Ce dernier va nous permettre d’avancer plus rapidement notamment sur les îles, et en particulier sur les Tuamotu et les Australes. On est loin des 70%, mais sachant que 80 à 90% des 35 000 sont sur les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent, rien que ça, permet d’apporter une protection, dans la mesure où le virus va être confronté à des freins de transmission. Ce que l’on a cherché à faire dès le début, c’est d’assurer une protection maximale pour les personnes les plus fragiles. Aujourd’hui 71% des gens de plus de 75 ans sont vaccinés, 42% des personnes entre 60 et 74 ans sont vaccinées. Ensuite entre 18 et 60 ans, nous en avons 21%. C’est sur cette population-là qu’il faut faire des efforts.”