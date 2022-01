Le rythme de la vaccination ne faiblit pas

Tahiti, le 16 janvier 2022 - Les dernières statistiques hebdomadaires de la fréquentation du vaccinodrome de la présidence le confirment, la campagne de vaccination garde son rythme élevé du moment. Campagne qui enregistre encore davantage de vaccinés, malgré les perturbations liées aux intempéries la semaine passée.



4 670 personnes vaccinées la semaine dernière à la présidence. C'est 82 de plus que la semaine précédente, malgré la fermeture du vaccinodrome vendredi en raison des intempéries. Le constat est là, la campagne de vaccination reste sur un rythme élevé depuis décembre. Une nouvelle fois, il s'agit principalement de doses de rappel qui ont été inoculées (4 133) la semaine dernière, mais le nombre des primo-vaccinés n'est pas négligeable (521) au moment où les premiers contrôles de l'Agence de régulation sanitaire et sociale (Arass) ont débuté pour vérifier la bonne application de la loi sur l'obligation vaccinale des soignants, personnes à risque et salariés en contacts avec le public.