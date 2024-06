Le rugby en fête à Fautaua

Tahiti, le 8 juin 2024 – Ce samedi après-midi, 230 enfants des écoles de rugby de Tahiti, Moorea, Huahine et Rangiroa ont participé à des matchs et des ateliers dans la cour des grands, à Pirae. Une façon pour la fédération de célébrer la fin de la saison en mettant l’accent sur la nouvelle génération du ballon ovale.



Des sourires, des ballons et des maillots de toutes les couleurs. Le soleil a chassé la pluie juste à temps à Pirae, samedi après-midi, pour la Fête du rugby polynésien organisée par la fédération. “Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas refait ce genre d’événement pour clôturer la saison. Pour la première fois, on a réussi à réunir sur Fautaua toutes les écoles de rugby de Tahiti et de Moorea, mais aussi de Rangiroa et de Huahine. C’est le stade du rugby en Polynésie, donc c’est génial pour les enfants de jouer sur le terrain des grands. C’est festif : il n’y a rien à gagner à part le plaisir de se voir et de se confronter”, explique le président de la fédération polynésienne de rugby, Patrick Lopez-Diot.



Au total, 230 enfants issus de différentes communes étaient au rendez-vous. Et la délégation des Tuamotu n’est pas passée inaperçue. “Nous sommes venus avec huit enfants de l’école primaire de Avatoru, où nous intervenons bénévolement avec mon mari, Mathias, auprès des classes de cycle 3. Ça fait trois ans qu’on a lancé l’initiative de rugby touché. Lors du tournoi annuel avec les écoles et le collège, le cadre technique, Gilles Lafitte, nous a invités à participer à la Fête du rugby. La fédération nous a aidés financièrement pour le déplacement, ainsi que les parents. Certains enfants viennent pour la première fois à Tahiti”, confie Anaïs Alvarez, professeure d’EPS au collège de Rangiroa.







“Une belle façon de terminer l’année”

Au programme : des matchs, menés en parallèle d’ateliers ludiques et techniques encadrés par des adultes, mais aussi par des U16 et U18. Pour Vetea Wong Sung, responsable de l’école de rugby de Paea, le pari festif est réussi. “Nous avons une cinquantaine d’enfants, des U8 aux U14. Tout ce qui m’importe, c’est que les jeunes puissent s’amuser en faisant du rugby. C’est l’occasion de revoir les camarades des autres clubs, qu’ils croisent tous les mois lors des tournois, sauf ceux des îles. Nous avons tenu notre dernier entraînement hier soir [vendredi, NDLR], donc c’est une belle façon de terminer l’année !” En fin de journée, la remise des prix de la saison était particulièrement attendue, suivie de deux matchs des aînés.



Si la coupe du monde de rugby de l’an dernier n’a pas entraîné une vague massive d’inscriptions au Fenua, l’attrait pour la discipline reste d’actualité, selon le président de la fédération. “La Covid a fait beaucoup de mal : on a perdu bon nombre de licenciés, mais on s’en relève petit à petit. On est plutôt satisfait chez les jeunes. Le nombre d’équipes augmente, y compris dans les îles. On a une pensée pour Raiatea qui n’a pas pu venir, Rangiroa a deux clubs, et cette semaine, un club s’est monté à Mangareva.” Respect, fraternité et goût de l’effort, les valeurs du rugby ont encore de belles touches à jouer en Polynésie.









