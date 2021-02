Le roi de Hawaii meurt de la rougeole à Londres

L’opération débuta officiellement le 10 avril 1826, direction la côte californienne, via le cap Horn. Le 29 mars 1827, Le Héros lâchait ses ancres devant la baie de Santa Barbara et c’est à ce moment-là que les choses tournèrent au vinaigre pour Rives. Celui-ci avait pris, avant son départ de Paris, deux initiatives sortant complètement du champ de ses compétences : il avait d’abord signé un traité de libre échange en quelque sorte entre la France et Hawaii, alors qu’il n’était plus rien à la cour. Pire, il avait encouragé les autorités catholiques à envoyer des missionnaires à Hawaii, les assurant que lui-même, en tant que représentant du roi de cet archipel, veillerait à leur accueil et prendrait en charge les frais de la mission. En conséquence de quoi, averti, le pape Léon XII décida d’organiser une expédition avec la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie (aussi appelés les Picpus). Les prêtres catholiques embarquèrent à bord du vaisseau La Comète sous l’autorité du père Alexis Bachelot, mais une fois arrivés à Hawaii, il leur fut interdit d’exercer leur ministère, les pasteurs protestants ayant pris les choses en main à leur seul avantage et avec l’entier soutien du nouveau roi, Kamehameha III.





Le capitaine Plassard, commandant de La Comète, ne rembarqua pas les malheureux missionnaires placés en quarantaine ; il avait été payé pour les amener, pas pour les ramener. Ceux-ci, à Hawaii, avaient bien sûr fait état de la protection dont ils bénéficiaient grâce à Rives, mais on leur répondit poliment que Rives n’était rien ni personne au royaume de Kamehameha III. On l’accusait même d’être responsable de la mort de Kamehameha II. Et que donc tout ce qu’il avait pu dire et faire en Europe, tous les engagements qu’il avait pu prendre étaient nuls et non avenus.



Or, à leur arrivée à Santa Barbara, Rives et surtout le capitaine Duhaut-Cilly, trouvèrent à l’ancre, de retour de Hawaii justement, La Comète ; le capitaine Plassard ne se fit pas prier pour expliquer que Rives n’était qu’un usurpateur et que sa parole n’avait plus aucune valeur à Hawaii.