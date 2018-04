Le rhum polynésien séduit les spécialistes

PARIS, le 10 avril 2018. Le rhum blanc agricole Manutea 50° a reçu le week-end dernier la médaille d’or au salon international Rhum-Fest Paris dans la catégorie Rhum agricole ou pur jus, blanc, 50° et plus. Le Mana'o Tahiti, a aussi été récompensé. Il a décroché une médaille d'argent dans la même catégorie.



Pour sa cinquième année consécutive, le Rhum-Fest Paris est devenu un événement incontournable autour du rhum. Ce salon, qui a eu lieu du 7 au 9 avril, a fait le plein avec 40 exposants qui représenté près de 200 marques, de la plus connue Diplomatico, à la plus petite Délices Métisses. Parmi ces marques, il y avait des représentants polynésiens qui n'ont pas démérité.



Élaborés à partir de la canne à sucre O’Tahiti, héritage des premiers Polynésiens qui ont conquis le Pacifique Sud, les rhums agricoles Manutea sont fabriqués selon un mode traditionnel, dans la distillerie Manutea Tahiti située au pied du mont Rotui, à Moorea.



Nés de la passion et du savoir-faire d’hommes et de femmes qui œuvrent quotidiennement pour leur donner des arômes remarquables, les rhums agricoles Manutea Tahiti aux notes suaves, florales et herbacées, sont l’expression unique d’un terroir préservé.



La culture de la canne à sucre O’Tahiti pour le rhum Manutea se fait sur l’île de Taha’a, avec une intervention humaine réduite au strict minimum, sans aucun herbicide, fongicide ou pesticide. Pour retranscrire au mieux les qualités originelles du fruit, la société a fait le choix d’une coupe des cannes à la main et d’une fermentation lente pour développer une riche palette de saveurs marquées par la menthe, la poire et le sucre chaud. Mais c’est surtout la note de « truffe blanche » qui a fait l’unanimité auprès des professionnels du rhum.



"Cette belle récompense est le résultat d’un héritage culturel et agricole sublimé par la passion d’hommes et de femmes travaillant main dans la main pour offrir des rhums agricoles emprunts de souplesse et de légèreté, aux saveurs exceptionnelles", souligne la société Manutea.



« Nos rhums racontent une histoire, celle des Polynésiens qui ont conquis le Pacifique Sud grâce aux pirogues doubles et à leurs connaissances inégalées de la navigation traditionnelle aux étoiles", souligne le directeur général, Jean Michel Monot. "Tahiti, c’est aussi un terroir unique au monde et un sanctuaire préservé de toutes formes de pollution. Ce rhum Manutea est né il y a peu de temps, mais il est « bien né » ! ».



Mana'o, créé par Fabrice Baffou et Olivier Duret, était aussi présent lors d'une master class. Philippe Jugé, l’un des meilleurs spécialistes des spiritueux français, assure l’importation et la représentation en métropole de ce rhum. Il a raconté l'aventure de Mana'o devant le public.



Aujourd'hui, la gamme Manao comprend trois références de rhums certifiées bios pur jus de canne : Mana’O Original, Ambré et Rangiroa, le premier rhum d’atoll.