Le rétropédalage du parti de Zemmour sur l'indépendance de la Polynésie

Tahiti, le 21 février 2022 – “L'accord de ralliement” passé entre Tauhiti Nena et Éric Zemmour a été réécrit ce week-end pour en retirer toute référence à l'évolution de la Polynésie française vers l'indépendance et le statut “d'État associé”, pourtant voulu par le président de Hau Ma'ohi Ti'ama. L'accord n'évoque désormais plus qu'une “large décentralisation”.



Amateurisme parisien sur le statut de la Polynésie française ou coup politique manqué ? On sentait déjà le sujet de “l'État associé” très glissant ce week-end lors du premier meeting du Hau Ma'ohi Ti'ama, lors duquel a été officialisé l'accord de ralliement entre Éric Zemmour et Tauhiti Nena. Une alliance entre un candidat d'extrême droite ultranationaliste à la présidentielle et le représentant d'un mouvement politique polynésien ouvertement indépendantiste avait de quoi surprendre… Elle n'aura pas résisté très longtemps.



Si “l'accord de ralliement” entre les deux hommes politiques signé mardi 15 février dernier prévoyait en cinquième point “Que la Polynésie française devienne un “État associé” – Ouverture de discussions sur les modalités d'associations entre l'État et les Polynésiens”, une nouvelle mouture de cet accord daté du samedi 19 février à Paris et signé de Tauhiti Nena avait déjà bien évolué sur cette question. La nouvelle version du cinquième point prévoit désormais plus sobrement : “Relations avec l'État : Avec Tauhiti Nena, nous souhaitons ouvrir des discussions sur les relations entre l'État et les Polynésiens, vers une large décentralisation”… Reste à savoir ce qu'entend le parti Reconquête d'Éric Zemmour par “décentralisation” encore plus large qu'un statut d'autonomie.



Le discours du parti d'extrême droite est en tous cas plus cohérent avec celui de la représentante d'Éric Zemmour au fenua, Valérie Poirson, qui avait semblé très gênée samedi sur le sujet de l'État associé, avant de carrément l'exclure avant 20 ou 30 ans sur TNTV dimanche soir…