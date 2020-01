Le retour du “désosseur” de Tubuai

Pour la défense des victimes, Me Benoît Bouyssié a dépeint un prévenu qui avait instauré un climat de “tyrannie domestique” au sein de son foyer et qui était “coupable d’avoir raté sa vie” alors qu’il avait “toutes les cartes en main” pour la réussir. Face à ce “dossier sordide” , l’avocat a salué la “force de caractère” de ses clientes et “l’efficacité du système scolaire” qui avait permis la révélation des faits.



Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a adressé un franc message d’espoir et de confiance aux victimes qui a été soigneusement écouté par le prévenu. “Monsieur, qui est un tyran domestique, a imposé son mode de vie à tous les gens qui gravitaient autour de lui. La moindre désobéissance appelait de sa part une réponse violente” . Fixant les victimes, le représentant du ministère public a salué leur résilience : “Si vous réussissez votre vie, il vous dira plus tard que c’est grâce à lui mais ce n’est pas grâce à lui que vous vous en sortez. Au pire, c’est à cause de lui. Vous êtes désormais les maîtres de vos destins” . Six ans de prison ferme ont été requis le prévenu.



Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel a condamné Maui Tai à la peine de six ans de prison assortie d’un suivi socio judiciaire de dix ans et d’une obligation de soins. Il devra indemniser ses filles à hauteur de deux millions de Fcfp chacune au titre du préjudice moral subi. Il sera libérable en 2041.