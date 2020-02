Le renouvelable manque d'énergie

En revanche, la part des énergies renouvelables dans la production électrique en Polynésie française était de 29,2% en 2018. Dans son plan de transition énergétique présenté en 2015, le gouvernement avait formalisé sa volonté d'atteindre une production électrique à 50% d'énergies renouvelables en 2020 et à 75% d'ici 2030. Interrogée sur ces objectifs, la ministre en charge de l’Energie, Tea Frogier, affirme qu’en ce début 2020, la part des énergies renouvelables est de « 36 à 40% ». Et encore, il ne s’agit que de Tahiti Nord. La prise en compte de la totalité des îles de la Polynésie faisant baisser encore ce chiffre. « On a peut-être manqué de vigilance et de pilotage », a concédé Tea Frogier, « on ne disposait pas d’un outil comme l’observatoire ».



Mais surtout, la ministre a annoncé que les objectifs de 75% d’énergies renouvelables en 2030 ne seraient vraisemblablement pas tenus. "On n'atteindra pas les 75% d'énergies renouvelables dans la production électrique, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de projets qui vont être mis en place pour nous permettre d'atteindre cet objectif." Selon Tea Frogier, le Pays pense que d'ici 2030, seule la barre des « 60 à 65% » est atteignable. "Ce n'est pas pour autant qu'on doit diminuer nos efforts", a-t-elle conclu.



Notons tout de même qu’en comparaison de son voisin calédonien, le fenua fait office de très bon élève. La Nouvelle-Calédonie, quant à elle, a une production électrique à 11% d'origine renouvelable. Et selon le conseiller technique de la ministre, Samy Hamdi, la Polynésie est le troisième territoire ultra-marin en termes d'énergies renouvelables.