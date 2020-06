Le régime d’admission de Tahiti Nui Helicopters renouvelé

Tahiti, le 10 juin 2020 – Le conseil des ministres a pris la décision de permettre aux deux hélicoptères de la société Tahiti Nui Helicopters de continuer leurs missions en collaboration avec le CHPF "jusqu'en 2022" et ce, "sans avoir à s'acquitter des droits et taxes à l'importation".



Le conseil des ministres délocalisé à Rurutu qui s'est tenu ce mercredi a décidé de renouveler le régime d'admission des appareils de Tahiti Nui Helicopters. Les deux appareils de la société participent depuis 2018 à la prise en charge médicale des patients polynésiens et a d'ores et déjà effectué 260 évasans vers le CHPF.



