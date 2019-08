Le réchauffement climatique, un danger pour la santé des Océaniens

Le Dr Takeshi Kasai, directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental.



"Les petits États insulaires du Pacifique sont sur la ligne de front"



"Quels sont les axes de priorité définis aujourd'hui ?

"Il y a 20 ans, la vision des îles saines dans le Pacifique avait été établie. Depuis, le contexte a changé avec le réchauffement climatique et certaines maladies non transmissibles. Il est donc important que les ministres prennent en compte ces nouvelles donnes.

En tant que directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, j'ai défini trois priorités. La première est l'impact du changement climatique sur la santé des habitants, car les petits États insulaires du Pacifique sont sur la ligne de front. Je veux soutenir les ministres dans leurs actions pour prévenir ces impacts.

Le deuxième élément concerne les maladies non transmissibles. On sait qu'elles représentent un problème très important dans le Pacifique. Là encore, il est essentiel que les ministres discutent ensemble des actions à entreprendre. L'OMS apportera son soutien aux démarches des ministres.

La troisième priorité concerne le problème des maladies transmissibles, de la sécurité sanitaire. Ici aussi, il est important de collaborer ensemble et que l'OMS apporte son soutien. En tant que directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, je m'engage, dans les prochaines années, sur ces trois axes."





La télémédecine peut-elle aider à pallier le manque de personnels soignants ?

" Oui, il y a deux axes dans ce cadre-là. D'une part, nous souhaitons que toutes les populations aient un accès facile à des soins de santé de qualité et qui n'engendrent pas un poids financier trop important. D'autre part, nous souhaitons que la population puisse également avoir accès à des soins plus complexes. La télémédecine peut effectivement faciliter cela."