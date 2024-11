Le rappeur Koba LaD jugé pour la séquestration de son manager

Melun, France | AFP | mardi 11/11/2024 - Embrouille dans le "rap game": le rappeur Koba LaD et trois personnes sont jugés jeudi par le tribunal correctionnel de Melun (Seine-et-Marne) pour avoir séquestré et passé à tabac en 2022 son manager historique, que le musicien accuse de l'avoir escroqué.



Bien connu de la justice, l'artiste de 24 ans originaire d'une cité populaire d'Évry (Essonne) est poursuivi pour séquestration et vol avec violence envers son mentor, Marvin I. dit "Deuspi", pour l'obliger à rembourser de l'argent qu'il le soupçonne d'avoir détourné et rompre leurs liens contractuels.



Venu libre à l'audience d'octobre 2023, lors de laquelle ce dossier devait être initialement jugé, le rappeur aux fines dreadlocks et trois millions d'abonnés sur Youtube, dont le couple avec la chanteuse de R'n'b Wejdene affole les réseaux sociaux, comparaîtra cette fois à l'intérieur du box des détenus.



Le musicien aux trois albums certifiés platine a été entretemps mis en examen et écroué mi-septembre pour homicide involontaire dans le Val-de-Marne, accusé d'avoir causé la mort de son ami styliste dans un accident de la route alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants.



Au petit matin du 18 avril 2022, au retour d'un concert de Koba LaD à Lille, un groupe d'hommes masqués se présente avec Deuspi en sang au logement qu'il occupe chez sa compagne au Vert-Saint-Denis, une commune de l'agglomération de Melun.



Marcel Junior Loutarila, de son vrai nom, accuse son manager de l'avoir escroqué de plusieurs centaines de milliers d'euros et a déposé plainte contre lui après son arrestation par la police dans l'affaire de séquestration. L'enquête sur ce volet financier est toujours en cours.



"Quand je regarde les contrats, quand je regarde les fiches, quand je regarde ça, je me dis qu'en fait depuis le début ils étaient en train de me baiser", racontait Koba LaD l'année dernière sur Canal+, à la sortie d'un précédent séjour en prison.



- Multiples condamnations -



Après plusieurs heures de séquestration de Deuspi, avec son frère et sa compagne, les malfaiteurs partent en ravageant et pillant le logement, emportant le moindre objet de valeur.



"Mon client a été traumatisé, il a peur pour sa vie et se sent en grand danger. Il espère que ce procès permettra de mettre fin à la banalisation de toute forme de violence dans le monde du rap", a déclaré à l'AFP l'avocat de Deuspi, Me Jonathan Bellaiche.



"Ma cliente a été victime de séquestration, de vol et de dégradation durant sept heures, à son domicile par sept agresseurs, dont l'artiste Koba LaD qui était son ami", a regretté pour sa part Me Mary Krief, l'avocate de sa compagne. La défense de Koda LaD n'a pas souhaité s'exprimer.



Renvoyé de l'école en seconde, révélé par sa musique à seulement 18 ans et se produisant en duo avec des poids lourds du rap (Ninho, Gazo, Niska...), Koba LaD ne fait pas mystère dans ses textes crus de ses liens avec le trafic de stupéfiants.



Son nom de scène a été inspiré par le singe Koba dans le film "La planète des singes" tandis que "LaD" se réfère à "la détaille" ou "la défonce", à savoir le narcotrafic. Son premier album "VII", en référence au numéro de sa tour à Évry, l'a fait connaître du grand public en 2018.



Mais le casier judiciaire de Koba LaD est aussi fourni que sa jeune carrière musicale.



Fin septembre, il a été condamné à Paris à deux ans de prison dont un ferme pour des violences dans une boîte de nuit. En 2020, il avait écopé de trois mois de prison avec sursis à Marseille pour un accident de voiture après lequel il avait pris la fuite.



Le rappeur était censé repartir en tournée à travers la France début 2025, pour des dates dont les billets sont toujours en vente.