Le rappel à l'ordre instauré à Rapa

Tahiti, le 17 octobre 2023 - Après la commune de Raivavae, c'est au tour de la commune de Rapa d'adhérer au dispositif de rappel à l'ordre par le maire.



Le maire de Rapa, Tuanainai Narii, et la procureure de la République, Solène Belaouar, ont signé, mardi au palais de justice de Papeete, un protocole qui permettra désormais au tāvana de procéder à des rappels à l'ordre auprès de ses concitoyens auteurs, notamment, de petites incivilités. Lors de cette signature, Tuanainai Narii a tout d'abord rappelé qu'un magistrat du parquet s'était, pour la première fois, rendu sur son île en août dernier. “Une visite qui va rester dans l'histoire de l'île” selon le tāvana qui a ensuite expliqué que l'instauration du dispositif de rappel à l'ordre à Rapa allait “permettre à la communauté d'avoir une proximité avec le ministère public”, “chose qu'elle n'avait pas auparavant”.



Rappelons que ce dispositif, étendu à la Polynésie depuis le 1er août dernier, permet au maire de “procéder au rappel à l'ordre auprès de personnes auteurs de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre et à la tranquillité publique”. S'il s'agit d'un mineur, l'entretien a lieu en présence des représentants légaux. Avant d'appliquer ce dispositif, le maire doit vérifier, en lien avec le parquet, que la personne concernée n'a pas d'antécédents sur le plan pénal. Le rappel à l'ordre a déjà été instauré à Pirae, Moorea et Raivavae.