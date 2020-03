Le rapatriement des élèves des îles a démarré

Tahiti, le 17 mars 2020 - Devant la fermeture des écoles, un rapatriement express et général de tous les élèves internes a été mis en œuvre dès lundi soir.



Rapatriement express et général depuis lundi soir pour les élèves internes. Suite à l'annonce de la fermeture des établissements, et à la mise en place de vacances forcées du 21 mars au 5 avril. Ainsi les élèves originaires de Raivavae et de Rapa, qui sont scolarisés au collège de Tubuai, ont déjà été rapatriés dans leurs îles respectives suite au passage de la goélette Tuhaa Pae.



Concernant les élèves scolarisés dans les établissements de Tahiti, Christelle Lehartel, ministre de l'Education, a affirmé mardi lors d'un point presse que les rapatriements vers les autres archipels commenceront ce mercredi.



Pour plus d'informations, la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) invite les parents à contacter les chefs d'établissement pour connaître les dates de retour de leurs enfants. En attendant, l'accueil des internes sera assuré jusqu'à la fin des rapatriements.