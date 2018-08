Le quartier du Commerce propose "une rentrée facile"

Papeete, le 25 août 2018 - L’association des commerçants du quartier du Commerce à Papeete a organisé samedi 25 août une journée, intitulée "une rentrée facile". Destinée à animer le seul quartier piéton de la capitale, environ 30 exposants, des associations sportives, culturelles et périscolaires étaient présentes tout au long de cette journée afin de proposer leurs activités en ce début de période de rentrée scolaire.



Initiation au ping-pong, démonstration d’escrime, cours de surf, de danse, de piano ou encore soutiens linguistique ou scolaire… Il y en avait pour tous les goûts dans les rues piétonnes du quartier du Commerce ce samedi 25 août de 9 à 17 heures. Organisée par les commerçants du quartier du Commerce, cette opération, intitulée, "une rentrée facile", avait un double objectif : faciliter la rentrée en ce début d’année scolaire et animer le quartier.

" C’est toujours compliqué à gérer la rentrée scolaire avec toutes les activités des enfants, il faut jongler avec l’emploi du temps, les envies des uns et des autres. Une journée comme celle-là est pratique, car ça permet de voir plusieurs associations d’un coup, de leur parler, de comparer les tarifs et de voir les horaires. Bref, c’est vraiment pratique pour moi d’avoir pleins d’activités réunies au même endroit et les démonstrations donnent envie aux enfants" , explique Adeline, jeune maman de deux garçons, qui semble avoir trouvé son bonheur lors de cette journée.