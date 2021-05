Le quai des pêcheurs de Paopao en passe d'être rénové

Moorea, le 15 mai 2021 - Après plusieurs années d’attente, le quai des pêcheurs de Paopao est enfin en passe d’être rénové ; c’est en tout cas le projet du ministère de l’Equipement et des Transports Terrestres. Avant le début des travaux, la population est invitée à se prononcer dans le cadre d’une enquête publique, à la mairie de Paopao, au service technique communal de Vaiare et au GEGDP (Groupement d’Etudes et de Gestion du Domaine Public) de lundi au 17 juin prochain.



Construit dans les années 50, le quai des pêcheurs de Paopao a été conçu pour servir de zone d'accostage aux goélettes et aux bonitiers de l’époque. Ceux-ci avaient notamment pour mission, en effectuant d’autres escales autour de l’île (hôtel Bali Hai, Opunohu, Haapiti,…), de transporter les marchandises et les produits agricoles de la population de l’ile sœur, notamment de la vanille et du coprah, vers Papeete. Dans les années 60, c’était au tour des goélettes comme Maire, Niumaru et Rotui de prendre le relais et d’utiliser ce quai pour transporter les marchandises ainsi que les passagers vers Tahiti. Face à l’augmentation du nombre de marchandises et de la population, les ferries ont finalement remplacé les anciennes goélettes vers la fin des années 70 en utilisant à partir de ce moment-là le port de Vaiare pour leur embarcation vers Papeete. Le quai de Paopao a été par la suite essentiellement utilisé par les pêcheurs au large de Paopao et par les voiliers qui s’amarraient dans la baie. Les habitants, en particuliers les pêcheurs, ont toutefois constaté la dégradation du quai depuis plusieurs années avec par exemple l'apparition de plusieurs fissures ou encore la dégradation d'équipements. Après la visite d’une délégation gouvernementale l’année dernière, composée notamment du président Edouard Fritch et du ministre de l’Equipement René Temaharo accompagnés par le tavana Evans Haumani, le projet de reconstruction du quai des pêcheurs est désormais en passe de se réaliser. Porté par le ministère de l’Equipement et des Transports Terrestres, ce projet consistera notamment à la reconstruction de la mise à l’eau extérieure (avec un enrochement et un mur de protection), le repiquage et la réparation de poutres de couronnement, l’extraction de 300 mètres cubes de matériaux afin de disposer d’un tirant d’eau suffisant pour accéder à la partie sud de la darse, en face de la coopérative de pêche, et un remblai de moins de 200 mètres carrés afin de supprimer la mise à l’eau intérieure. Le projet prévoit également la mise en œuvre de quais sur pieux permettant l’amarrage d’au moins une dizaine de bateaux, l’aménagement d’une zone parking (voitures et remorques) et l’installation d’équipements (bollards, défenses et lampadaires). A noter que des travaux sur la fermeture de la mise à l’eau intérieure du quai seront aussi réalisés. Avant le démarrage des travaux, une enquête publique s'ouvre du lundi 17 mai au 17 juin prochain. La population pourra, pendant cette période, consulter la notice d’impact au service technique communal de Vaiare à la mairie annexe de Paopao et à l’accueil du GEGDP à Papeete. Des cahiers de doléances sont également mis à la disposition du public. Du côté des membres de la coopérative de pêche Eimeho Nui de Paopao, on est forcément satisfait de ce projet, même si les représentants souhaiteraient que le marché municipal de Paopao soit également rénové après la reconstruction du quai.