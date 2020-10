Le protocole d'entrée des voyageurs en Polynésie va évoluer

Tahiti, le 5 octobre 2020 - À l'occasion d'une réunion de travail à Paris sur la situation de la compagnie aérienne, un communiqué du Pays a annoncé une évolution à venir sur le protocole d'entrée des voyageurs au fenua…



À l'occasion du déplacement du gouvernement en métropole, le président Édouard Fritch et ses ministres de l'Économie et du Tourisme, Yvonnick Raffin et Nicole Bouteau, ont fait le point à la Délégation de la Polynésie à Paris avec le P-dg d'Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin, et le directeur général France-Europe de la compagnie, Jean-Marc Hastings, sur la situation de la compagnie et l'activité d'Air Tahiti Nui sur les marchés français et européens. Une rencontre à laquelle participait le directeur général de Tahiti tourisme, Jean-Marc Mocellin.



À la suite de la réouverture du ciel polynésien début juillet, les vols commerciaux ont repris vers Paris, via Vancouver, car le transit n’est toujours pas autorisé aux États-Unis, puis vers Los Angeles depuis la mi-juillet. Les vols vers le Japon et la Nouvelle-Zélande ne reprendront pas avant le second trimestre 2021. Pour la route de Paris, il en ressort une tendance timide des engagements sur les prochains mois, liée notamment à la progression de l’épidémie sur l’hexagone ainsi que la difficulté d'effectuer un test RT-PCR et en recevoir les résultats dans le délai de trois jours. Sur ce dernier point, le Président Édouard Fritch a rassuré la compagnie en indiquant, qu'en concertation avec les autorités de l'État, le protocole d'entrée des voyageurs allait évoluer dans les prochains jours.



Forte baisse des réservations



La fin d'année devrait permettre un regain du tourisme affinitaire sur le marché français qui correspond aujourd'hui à 60% des touristes qui visitent la Polynésie depuis la réouverture des frontières. Cependant, une forte baisse des réservations est observée pour les mois de janvier et février. Le remplissage moyen des vols est de l'ordre de 50%, Air Tahiti Nui opérant 40% de son programme de vol d'avant Covid. Jean-Marc Mocellin a indiqué que Tahiti tourisme travaille actuellement sur une campagne tactique avec toute l'industrie touristique pour soutenir la basse saison à compter de la mi-octobre.