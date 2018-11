Le promoteur qui réclamait 1,8 milliard à l'OPH débouté

A l'issue d'une nouvelle séance du conseil d'administration de l'OPH, un "mandat d'ingénierie financière et de placement" avait été signé avec la société Alcyom. Il avait pour but de valider le dispositif juridique et financier proposé par la société de défiscalisation. A deux reprises, le conseil d'administration de l'OPH avait accepté la prorogation du contrat. En raison, notamment, du report du délai d'obtention de l'agrément fiscal. Mais le 21 juin 2013, ses membres avaient décidé de rejeter une troisième demande de prorogation. Ils avaient alors refusé d'agrémenter "l'opération Toofa, prévue dans les conditions éventuelles de la vente du même contrat de réservation." De fait, ce dernier avait été rompu.



Suite à l'arrêt du contrat, la SCI Toofa avait décidé de porter l'affaire en justice et de réclamer des dommages et intérêts à hauteur d'1, 8 milliard de francs "en réparation du préjudice subi pour inexécution du contrat de réservation."



Dans un jugement rendu le 10 septembre dernier, le tribunal de première instance a débouté le promoteur.