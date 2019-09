Le projet du lycée de Moorea de nouveau sur les rails

MOOREA, le 4 septembre 2019 - Cela fait plusieurs années que ce projet est discuté entre les diverses institutions. Aujourd’hui, le Pays veut le concrétiser. Une convention a d’ailleurs été signée avec TNAD pour démarrer "rapidement" les études préliminaires nécessaires.



Discuté depuis plusieurs années par les diverses institutions du Pays, suite notamment aux réels besoins des collégiens de Moorea souhaitant poursuivre dans les filières générales du baccalauréat, le projet de construction d’un lycée à Moorea revient sur le devant de la scène.



Jusqu’à aujourd’hui, les élèves de Moorea étudient à Tahiti, ce qui les amène à quitter leurs familles pour intégrer les internats qui sont saturés. Certains élèves effectuent quotidiennement le trajet entre Tahiti et Moorea, ce qui entraine " un coût financier " non négligeable pour les familles.



Face à ce constat, le Pays envisage de construire un lycée d’enseignement général et professionnel " attenant au lycée agricole de Opunohu pour mutualiser les moyens, tels que l’internat, la restauration ou bien les équipements sportifs ", indique le communiqué du Conseil des ministres.



Ce futur lycée pourra accueillir 317 élèves et il proposera " une voie générale, comprenant 3 sections de niveau “seconde“, 2 sections de niveau première et 2 sections de niveau terminale pour un total de 245 élèves, et une voie professionnelle de niveau CPAP (certificat polynésien d’aptitudes professionnelles) dans laquelle il y aura des filières Petite et moyenne hôtellerie (PMH), Polyvalence du bâtiment (PB) ainsi que le CPAP Exploitation polynésienne horticole et rurale (EPHR), pour un total de 72 élèves ".



Le ministère de l’Éducation souhaite que ce futur lycée soit construit avec " du bois local issu de la forêt de pin de Opunohu " et qu’il " favorise les énergies renouvelables ".



TNAD a été choisi en tant que maître d’ouvrage. Une convention a d’ailleurs été signée avec le ministère de l’Éducation pour que les études préliminaires démarrent dans les plus brefs délais.