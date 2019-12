Le projet Ma'a hotu se lance sur la Presqu'île

Le projet de réinsertion Ma'a Hotu, porté par l'association Tamarii Nuutania, consiste à créer un centre d'accueil et de formation destiné aux personnes détenues du centre de détention de Tatutu. L'association est soutenue dans son action par l’État via le Fond de Développement de la Vie Associative (FDVA), le ministère de la solidarité, des familles et l’Égalité des chances, et la Fondation FACE Polynésie. Tamarii Nuutania a par ailleurs conclut un partenariat avec les communes de Taiarapu Est et Ouest pour amorcer son projet de réinsertion Ma'a Hotudès ce mois de décembre 2019.



Le projet Ma'a hotu est axé sur le secteur primaire, l'agriculture et l'apiculture. L'intérêt du projet est de mettre en avant la formation afin de donner plus de chances à ces personnes rencontrant des difficultés, de trouver un emploi.



La formation apicole qui a débuté hier à la mairie de Taravao avec dix stagiaires, résidents dans les communes de Taiarapu-est et Taiarapu-est est le premier volet du projet Ma'a hotu. "Cette formation s'inscrit dans le cadre de la prévention de la délinquance", indique Teva Manutahi, chargé de projet à l'association Tamarii Nuutania.



Le deuxième volet consistera ensuite à faire bénéficier à ces mêmes stagiaires une formation agricole de six mois par le biais du CFPA. Ces derniers seront mélangés avec détenus de la prison de Papeari. "Une étude de faisabilité sur le plan de l'encadrement, de la sécurité, du statut de l'individu placé, de l'hébergement et du transport doit être menée avec les autorités judiciaires pour permettre la mise en place de cette formation", affirme Teva Manutahi. Cette formation pourrait débuter lors du second semestre 2020.