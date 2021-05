Le programme de la visite officielle de Sébastien Lecornu

Jeudi 6 mai 2021

21h25 : Accueil par les autorités

Aéroport de Tahiti Faa’a



22h00 : Micro tendu



Vendredi 7 mai 2021

15h00 : Visite du centre de vaccination de Pirae



15h45 : Echanges avec les fonctionnaires chargés du contrôle des voyageurs

Bâtiment principal du haut-commissariat



19h00 : Dîner avec le gouvernement de la Polynésie française

Présidence de la Polynésie française



Samedi 8 mai 2021

09h00 : Commémoration de la Victoire de 1945

Monument aux Morts de Papeete - Avenue Pouvana’a a O’opa



Déplacement Iles sous-le-vent – Bora Bora

11h50 : Arrivée sur l’île de Bora Bora

Accueil à l’aéroport



14h15 : Visite du vaccinodrome de Bora Bora



14h30 : Echanges avec les acteurs de l’économie touristique de Polynésie française

Mairie de Vaitape



17h00 : Départ de l’aéroport de Bora Bora vers Tahiti (Faa’a)



Lundi 10 mai 2021

12h00 : Rencontre avec les représentants des cultes en Polynésie française

Résidence du Haut-commissaire à Papeete



14h45 : Rencontre autour des conséquences des essais nucléaires en Polynésie française

Présidence de la Polynésie française



19h00 : Signature d’une convention relative aux abris de survie avec les maires de Polynésie française

Présidence de la Polynésie française



19h20 : Cocktail dînatoire avec les maires de Polynésie française

Présidence de la Polynésie française



Mardi 11 mai 2021

08h00 : Cérémonie de remise des Grands Prix Tech4Islands 2020 et lancement des Tech4Islands Awards 2021

Présidence de la Polynésie française



10h00 : Présentation du dispositif de climatisation marine « Sea Water Air Conditioning »

Parc Aorai Tini Hau, Pirae



10h30 : Rencontre du personnel soignant

Centre hospitalier du Taaone, Pirae



14h00 : Présentation des projets de développement de l’intercommunalité "Tereheamanu" et de la commune de Taiarapu-Ouest

Mairie de Teahupoo



14h45 : Visite du site de surf de Teahupoo "Jeux Olympiques de surf – 2024"

Embarcadère - Mairie de Teahupoo



Mercredi 12 mai 2021

09h30 : Visite du centre pénitentiaire de Nuutania



13h00 : Déjeuner avec les acteurs de l’économie polynésienne

Résidence du Haut-commissaire à Papeete



15h30 : Introduction d’un temps d’échange avec les organisations syndicales des fonctionnaires de l’Etat



Jeudi 13 mai 2021 : Archipel des îles Marquises – Hiva Oa



09h50 : Arrivée sur l’île de Hiva Oa (Atuona)

Accueil à l’aéroport par le maire de Hiva Oa et le conseil municipal



10h20 : Levée des couleurs et dépôt de gerbe

Monument aux morts d’Atuona



10h40 : Présentation de la 1ère compagnie du Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-PF)



11h50 : Réunion avec les maires des Marquises

Salle de réunion du CJA d’Atuona



15h00 : Visite de l’ensemble archéologique de Upeke (UNESCO)

Ensemble cérémoniel "Tohua Upeke" - Vallée de Taaoa



16h20 : Cérémonie d’accueil populaire du Ministre des Outre-mer

Tohua Pepeu



Vendredi 14 mai 2021 (Hiva Oa)



10h20 : Visite de la société d’exploitation de bois marquisienne



12h15 : Décollage de l’aérodrome de Hiva Oa vers Tahiti



23h45 : Départ pour Paris